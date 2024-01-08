В 2023 году продажи новых легковых автомобилей увеличились на 60,6% — Finance.ua

В 2023 году продажи новых легковых автомобилей увеличились на 60,6% Сегодня 19:00 — Технологии&Авто

В 2023 году продажи новых легковых автомобилей увеличились на 60,6%

В 2023 году по сравнению с 2022 годом продажи новых легковых автомобилей увеличились на 60,6% до почти 61 тыс. единиц.

Об этом говорится в сообщении ассоциации «Укравтопром».

Среди новых легковых автомобилей в 2023 году наибольшим спросом пользовались машины марки Toyota — 10 197 зарегистрированных автомобилей.

На втором месте — легковые автомобили марки Renault (5 790 зарегистрированных автомобилей),

третье место в рейтинге занимают автомобили Volkswagen (5627 авто),

четвертую позицию — автомобили марки Skoda (4 938 авто),

пятую — BMW (4 128 авто),

шестую — Hyundai (2 945 авто),

седьмую — Mercedes-Benz (2 543 авто),

восьмую — Suzuki (2 396 авто),

девятую — Mazda (2 252 авто),

десятую — Nissan (1 975 авто).

Наиболее продаваемым автомобилем в 2023 году был Renault Duster (продано 5445 автомобилей).

В 2022 году по сравнению с 2021 годом продажи новых легковых автомобилей сократились на 63% до 37,9 тыс. единиц.

Напомним, с 2024 года на украинских дорогах камер автофиксации стало на 50 больше. Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. Камеры автофиксации появились в Киеве и 13 областях Украины. Большинство из них (31 шт.) полностью новые, а работу 19 комплексов возобновили. Их установили как на трассах, так и в населённых пунктах.

Справка Finance.ua:

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