В 2023 году продажи новых легковых автомобилей увеличились на 60,6% — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В 2023 году продажи новых легковых автомобилей увеличились на 60,6%

Технологии&Авто
40
В 2023 году продажи новых легковых автомобилей увеличились на 60,6%
В 2023 году продажи новых легковых автомобилей увеличились на 60,6%
В 2023 году по сравнению с 2022 годом продажи новых легковых автомобилей увеличились на 60,6% до почти 61 тыс. единиц.
Об этом говорится в сообщении ассоциации «Укравтопром».
Среди новых легковых автомобилей в 2023 году наибольшим спросом пользовались машины марки Toyota — 10 197 зарегистрированных автомобилей.
На втором месте — легковые автомобили марки Renault (5 790 зарегистрированных автомобилей),
третье место в рейтинге занимают автомобили Volkswagen (5627 авто),
четвертую позицию — автомобили марки Skoda (4 938 авто),
пятую — BMW (4 128 авто),
шестую — Hyundai (2 945 авто),
седьмую — Mercedes-Benz (2 543 авто),
восьмую — Suzuki (2 396 авто),
девятую — Mazda (2 252 авто),
десятую — Nissan (1 975 авто).
Наиболее продаваемым автомобилем в 2023 году был Renault Duster (продано 5445 автомобилей).
В 2022 году по сравнению с 2021 годом продажи новых легковых автомобилей сократились на 63% до 37,9 тыс. единиц.
Напомним, с 2024 года на украинских дорогах камер автофиксации стало на 50 больше. Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. Камеры автофиксации появились в Киеве и 13 областях Украины. Большинство из них (31 шт.) полностью новые, а работу 19 комплексов возобновили. Их установили как на трассах, так и в населённых пунктах.

Справка Finance.ua:

  • в Британии объявили финалистов премии Car Design Peoples Awards 2023. Жюри конкурса определили самые красивые новые автомобили. За победу в номинации «Лучший дизайн серийного автомобиля 2023 года» боролись сразу 10 моделей. Лидером этого года стал электромобиль Polestar 4;
  • по данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), по состоянию на ноябрь на электрифицированные транспортные средства (полностью электрические модели, гибриды или полные гибриды) приходится более 47,6% всех новых регистраций легковых автомобилей в ЕС по сравнению с 43% за тот же период прошлого года.
Сравните цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО (автогражданку) за 15 минут на нашем портале: Автогражданка онлайн на Finance.ua🚙
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.