В 2023 году банковская система установила два исторических рекорда — Finance.ua

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В 2023 году банковская система установила два исторических рекорда

Фондовый рынок
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В 2023 году банковская система установила два исторических рекорда
В 2023 году банковская система установила два исторических рекорда
По финансовым показателям банковская система в 2023 году установила два исторических рекорда.
Об этом написал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.
«В 2023 году банкам начислили налог на прибыль, который вдвое больше, чем за все предыдущие 15 лет, и при этом они получили исторически рекордную чистую прибыль. Банковская система остается устойчивой, высоко прибыльной и надлежаще капитализированной», — сообщил Гетманцев.
Инфографика: <a href="https://t.me/getmantsevdanil">t.me/getmantsevdanil</a>
Инфографика: t.me/getmantsevdanil

Рекордные показатели

Начисленный налог на прибыль в 2023 году составил 73,5 млрд грн. Это в 10 и 11,5 раза больше, чем год и два года назад. Это также в два раза больше, чем за предыдущие 15 лет.
Такой объем налоговых обязательств оговаривается доначислением налога на прибыль по увеличенной ставке в конце 2023 года.

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При этом банки получили наибольшую за все годы чистую прибыль (после уплаты налога) на уровне 86,5 млрд грн. Это в четыре раза и на 12% больше соответственно в 2022 и 2021 годах.
«Как и многие другие европейские страны, но прежде всего из-за полномасштабной войны, осенью 2023 года Украина была вынуждена ввести налогообложение сверхприбылей банков по повышенным ставкам (50% в 2023 году, 25% с 2024 года)», — пояснил нардеп.

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По его словам, двигателем роста этой прибыли было увеличение чистых процентных доходов, прежде всего от безрисковых операций с государственными ценными бумагами (депозитные сертификаты, ОВГЗ), на фоне роста процентной маржи и умеренных отчислений в резервы. При этом по итогам года у банков осталась рекордная чистая прибыль, поддержавшая их запас финансовой прочности и достаточности капитала.
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Напомним, накануне Национальный банк Украины сообщил, что банковский сектор получил 86,5 млрд грн прибыли за 2023 год. Это почти в четыре раза выше показателя за 2022 год и на 12% выше результатов 2021 года, до полномасштабного вторжения.
Также, по данным НБУ, больше всего вкладов в ПриватБанке — 391,5 млрд гривен. На втором месте государственный Ощадбанк, в нем украинцы хранят 188,3 млрд гривен. На 3-м месте частный Универсал Банк — 65,0 млрд гривен.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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