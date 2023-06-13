В 2023 году агробизнес планирует инвестировать в новую технику на довоенном уровне (исследование) — Finance.ua

В 2023 году агробизнес планирует инвестировать в новую технику на довоенном уровне (исследование) Сегодня 17:04 — Аграрный рынок

В 2023 году агробизнес планирует инвестировать в новую технику на довоенном уровне (исследование)

Несмотря на трудности военного времени, украинский агробизнес планирует значительные внутренние инвестиции в свое развитие и, в частности, в новую технику. Если в 2022 году это направление было на паузе, то в 2023 году компании относительно адаптировались к новым реалиям и планируют вкладывать инвестиции в технику уже на довоенном уровне — об этом говорят данные нового исследования Agrohub, охватившего 14 крупнейших агрохолдингов Украины.

Исследование, проведенное в феврале-марте 2023 г., выявило основные тенденции и направления развития агробизнеса по ключевым параметрам, в том числе и в разрезе обновления технического парка. Agrohub собрал данные о размере инвестиций в основные виды техники, которые компании планируют в текущем году, и сравнил их с данными аналогичных исследований прошлых лет.

В частности, средняя сумма запланированных инвестиций в тракторы в 2023 году составляет 10,2 долл./га, при том что в 2022 году этот показатель был 7,1 долл./га. И соответственно, сравнивая это со средними данными за 2018−2021 годы — 10,9 долл./га — мы видим, что компании готовы вкладываться в обновление тракторного парка на значительном уровне.

Похожая ситуация с опрыскивателями. По плану на 2023 год сумма инвестиций в них равняется 6,10 долл./га, что даже превышает показатель за 2018−2021 годы — 5,3 долл./га. В 2022 году в приобретение новых опрыскивателей вкладывали 3,2 долл./га. С сеялками такая же история: план на текущий год — 6,4 долл./га, в 2022 году было 3,8 долл./га, а в 2018—2021 годах в среднем 7 долл./га.

«Очевидно, что агрокомпании видят дальнейшие возможности для развития даже в условиях войны, поэтому плановые инвестиции в текущем сезоне находятся на достаточно высоком уровне. Конечно, следует учитывать, что существуют определенные циклы замены техники, без чего невозможно обеспечить стабильное выращивание продукции. Обычно это происходит примерно раз в 6−7 лет, в зависимости от вида машин. Однако то, что бизнес готов работать в темпе привычных процессов, дает надежду на стабильную, насколько возможно, работу отрасли в эти сложные времена», — говорит Оксана Боброва, руководитель направления Agrohub Benchmarking.

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Также в рамках исследования Agrohub проанализировал планы по инвестициям в комбайны, и здесь ситуация несколько иная. В 2023 году компании не планируют покупать комбайны вообще, и в целом за последние 4 года инвестиционная активность агропроизводителей в этот вид техники незначительна (2018−2021 гг — 3,6 долл./га), поэтому эта тенденция сохраняется. Это связано с тем, что в период уборки урожая они пользуются в основном аутсорсом, ведь большинству производителей невыгодно держать отдельный парк дорогостоящей техники для этого короткого периода полевых работ. Также, учитывая общую минимизацию количества культур в структуре посевов, циклы уборки сужаются, и соответственно возможности наработки такой техники за сезон сокращаются.

Данные представлены из исследований компании Agrohub, проведенных среди 14 крупных агрохолдингов с общей площадью 1,9 млн га, за период 2018 — февраль-март 2023 гг.

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