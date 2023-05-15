Аграрный рынок труда восстановился на 80% с начала вторжения – исследование — Finance.ua

Аграрный рынок труда восстановился на 80% с начала вторжения – исследование Сегодня 19:44 — Личные финансы

Агроотрасль во время войны оказалась более устойчивой, чем рынок труда в целом: если в феврале 2022 года на Work.ua было размещено 2745 вакансий от агрокомпаний, то в марте количество предложений работы упало в 6 раз до 445 вакансий. В целом же в момент вторжения рынок труда рухнул более чем в 10 раз.

Об этом говорится в совместном исследовании Agrohub и Work.ua.

«После отражения атак врага, начиная с апреля 2022 года, началось постепенное восстановление рынка труда. Активное восстановление отрасли агро наблюдалось летом, с июня 2022 года (1 159 вакансий) и продлилось до сентября, когда был зафиксирован первый рекорд — 1 641 предложение работы. Вероятно, начавшиеся с октября ракетные обстрелы и отключения электроэнергии повлияли на дальнейшее развитие рынка.

Агроотрасль активизировалась в первый месяц 2023 года, что, вероятно, связано с приближением начала посевных работ. В марте 2023 года количество предложений работы в отрасли агро составило 2 264 вакансии, что составляет более 80% к февралю 2022 года. Наибольшее количество предложений работы — в Киевской (515 вакансий), Днепропетровской (209), Львовской (170) Одесской (143) и Винницкой (133) + Черкасской (129) областях", — говорится в сообщении.

Опрос Agrohub, в котором приняли участие 14 крупнейших агрохолдингов Украины с общим земельным банком около 2 млн гектаров, показал наличие достаточно большого дефицита кадров, как и до войны, в категориях механизаторов, рабочих специальностей, водителей и линейного персонала.

Низкий уровень дефицита кадров наблюдается на элеваторах.

«У крупных компаний дефицит кадров меньше, особенно это касается механизаторов и водителей. Отчасти это происходит из-за того, что крупным компаниям легче получить бронирование своих работников или релоцировать их в другой регион.

Однако, что касается производственных специальностей и линейного персонала на местах, то проблемы с дефицитом кадров примерно одинаковы у разных по размеру компаний", — говорится в исследовании.

Что касается конкуренции соискателей в отрасли агро, то во время полномасштабного вторжения она выросла в пять раз.

«Работы было мало, желающих работать много, соответственно, вакансии закрывались быстрее. По состоянию на март 2023 года количество откликов на вакансию почти достигло довоенного уровня. Рынок труда снова возвращается к соискателю.

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Економічна Правда По материалам:

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