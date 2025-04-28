Уже третья украинская область утвердила программу комплексного восстановления — Finance.ua

Уже третья украинская область утвердила программу комплексного восстановления Сегодня 15:37

Уже третья украинская область утвердила программу комплексного восстановления

Третья украинская область утвердила программу своего комплексного восстановления (ПКВ). Черниговская область, работавшая над ней более полутора лет, имеет четкий план действий по восстановлению инфраструктуры, экономическим процессам, человеческому потенциалу и улучшению качества жизни жителей области, повышению конкурентоспособности региона.

Об этом сообщила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

По ее словам, 25 апреля на пленарном заседании 23-й сессии депутаты горсовета Черниговщины утвердили Программу комплексного восстановления Черниговской области. Это уже третья украинская область, которая сделала это — первыми были Киевщина и Житомирщина.

Что это значит

Основные задачи и приоритетные направления деятельности ПКВ Черниговской области, сообщила Шуляк, направлены на восстановление инфраструктуры, экономических процессов, человеческого потенциала и улучшение качества жизни жителей области, повышение конкурентоспособности региона. Сам документ, работа над которым длилась более 1,5 лет, разработан с учетом предыдущих стратегических документов государственного и регионального значения и проектов новых планов и программ, которые соответствуют сегодняшним реалиям.

«Россияне разрушили более 15,5 тыс. объектов в Черниговской области. Подавляющее большинство — жилье. В цифрах — 82% всех разрушений. Уже удалось восстановить 7,8 тыс. объектов — домов, школ, детсадов, больниц, учреждений культуры и спорта. Еще немало объектов как раз в процессе восстановления. Но теперь в этом процессе местные власти будут руководствоваться программой комплексного восстановления, которую подготовили после тщательного анализа не только потерь, которые область понесла из-за войны, но и ее потенциала на будущее», — отметила Елена Шуляк.

Шуляк отметила, что одной из сложностей создания ПКВ для любой области и общества является нехватка статистических данных, необходимых для анализа потребностей и перспектив области. Именно поэтому подготовка к созданию программы комплексного восстановления области началась еще в 2023 году — со сбора исходных данных.

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Чрезвычайным элементом создания ПКВ, подчеркнула Шуляк, был учет расположения области — она пограничная и, соответственно, находится под постоянным прицелом врага. Кроме того, было важно согласовать ПКВ со стратегиями регионального развития, чтобы они были максимально синхронизированы.

ПКВ, добавила Елена Шуляк, отвечает видению реализации имеющегося потенциала развития Черниговщины. Именно поэтому основополагающий принцип, по которому создавалась программа, — отстроить лучше, чем было. В частности, это:

человекоцентричность и справедливость;

рациональное пространственное планирование;

обеспечение баланса расселения и размещения рабочих мест;

устойчивая городская мобильность и инклюзивность;

энергоэффективность и экологичность;

сохранение культурного разнообразия и национальной памяти.

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