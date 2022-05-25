УЗ изменила график движения поезда из Киева в Варшаву — Finance.ua

УЗ изменила график движения поезда из Киева в Варшаву

Сегодня 07:25 — Фондовый рынок

УЗ изменила график движения поезда «Киев — Варшава», ускорив его на 2 часа. Новое расписание будет действовать с 11 июня.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

«„Укрзализныця“ ускоряет поезд № 67/68 „Киев — Варшава“ на два часа», — говорится в сообщении.

Так, с 11 июня поезд будет отправляться из Киева в 18:23 вместо 19:13 и прибывать в Варшаву в 11:33 вместо 14:12.

«Обратно, из Варшавы поезд будет отправляться в 17:49 и прибывать в Киев в 13:12», — добавили в компании.

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