УЗ изменила график движения поезда из Киева в Варшаву — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

УЗ изменила график движения поезда из Киева в Варшаву

Сегодня 07:25Фондовый рынок
0
УЗ изменила график движения поезда «Киев — Варшава», ускорив его на 2 часа. Новое расписание будет действовать с 11 июня.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
«„Укрзализныця“ ускоряет поезд № 67/68 „Киев — Варшава“ на два часа», — говорится в сообщении.
Так, с 11 июня поезд будет отправляться из Киева в 18:23 вместо 19:13 и прибывать в Варшаву в 11:33 вместо 14:12.
«Обратно, из Варшавы поезд будет отправляться в 17:49 и прибывать в Киев в 13:12», — добавили в компании.
По материалам: РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.