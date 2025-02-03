Увеличили цифры ради премий: подозревают экс-функционера ГП «Львовуголь» и его подчиненного — Finance.ua

Увеличили цифры ради премий: подозревают экс-функционера ГП «Львовуголь» и его подчиненного Сегодня 19:28 — Криминал

Бывшего и.о. руководителя ГП «Львовуголь» и и. о. директора одной из шахт подозревают в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге. По данным следствия, они увеличили в документах цифры добычи угля.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, в 2023 году руководитель одной из шахт Львовщины временно исполнял обязанности директора ГП «Львовуголь», на время выполнения которых руководить шахтой поручил подчиненному работнику, который должен был обеспечить выполнение утвержденного плана добычи угля.

Однако ответственный работник понимал, что установленный план выполнить не удастся и он как руководитель шахты будет нести за это ответственность. В частности, может быть уволен вместо получения назначения на должность директора госпредприятия на постоянной основе.

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Итак, действуя в собственных интересах, и.о. руководителя ГП «Львовуголь», злоупотребляя служебным положением, отдал приказ подчиненному, временно руководившему шахтой, внести в официальные документы ложные сведения о перевыполнении шахтой плана добычи угля.

В свою очередь, служащий выполнил преступные указания руководителя и, подделав официальные документы, отметил в них ложные сведения.

Это привело к безосновательному начислению и выплате премий ему и другим работникам. За один месяц незаконными действиями сообщников государству нанесен ущерб на сумму более 2 млн грн. В настоящее время они уведомлены о подозрении.

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