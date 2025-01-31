В Одесской области разоблачили бухгалтера, присвоившего 2,3 млн гривен выплат пропавших без вести воинов — Finance.ua
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В Одесской области разоблачили бухгалтера, присвоившего 2,3 млн гривен выплат пропавших без вести воинов

Криминал
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В Одесской области разоблачили бухгалтера, присвоившего 2,3 млн гривен выплат пропавших без вести воинов
В Одесской области разоблачили бухгалтера, присвоившего 2,3 млн гривен выплат пропавших без вести воинов, Фото: dbr.gov.ua
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении начальнику финансово-экономической службы одной из воинских частей Одесской области, допустившему присвоение 2,3 млн грн с депонированного счета для пропавших без вести бойцов.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Бухгалтер в течение года указывал в документации по выплате денежного довольствия номер банковского счета своей знакомой. Его начальник не проверил данные и подписывал документы о перечислении денег.
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Таким образом бухгалтер незаконно получил 2,3 млн грн, предназначенных для выплат военнослужащим.
Относительно бухгалтера направлен обвинительный акт в суд. Пока фигурант находится под стражей. Для возмещения нанесенного ущерба подан гражданский иск.
ГБР сообщило начальнику финансово-экономической службы о подозрении в небрежном отношении к службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.
По материалам:
Finance.ua
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