Услуга под ключ: в Украине подготовили новые правила для покупателей авто — Finance.ua

Услуга под ключ: в Украине подготовили новые правила для покупателей авто Сегодня 10:12 — Личные финансы

Услуга под ключ: в Украине подготовили новые правила для покупателей авто

Автосалоны с августа смогут представлять интересы своих клиентов в сервисных центрах Министерства внутренних дел для регистрации новых транспортных средств.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Кабинет Министров Украины принял Постановление № 437 от 02 мая 2023 года, разрешающее покупателю нового транспортного средства возложить представительские функции в сервисных центрах МВД на юридическое лицо, продающее авто или мотоцикл.

Постановление вступит в силу с 6 августа 2023 года.

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«Сейчас мы предоставляем право автосалонам по желанию покупателя без нотариальной доверенности подавать документы на регистрацию транспортного средства в сервисные центры МВД, получать номерные знаки и свидетельство о регистрации. То есть, покупая автомобиль, лицо выезжает из автосалона с зарегистрированным транспортным средством, не совершая визит в сервисный центр МВД», — отметил заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый.

Как будет проходить процедура

При покупке транспортного средства в автосалоне покупатель сможет не ехать в сервисный центр МВД, чтобы его зарегистрировать. При нем это сможет сделать представитель автосалона.

Для этого подается заявление от имени покупателя, согласно договору купли-продажи с указанием условий на совершение регистрационных действий, документы, необходимые для регистрации нового транспортного средства и доверенность на перерегистрацию, которая формируется средствами Единого государственного реестра транспортных средств и подписывается покупателем в электронной или бумажной форме.

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То есть дилеры, продающие новые транспортные средства, с августа смогут отдавать покупателю авто, уже зарегистрированное в Украине — с номерным знаком государственной регистрации и со свидетельством о регистрации транспортного средства сразу уже на имя этого владельца прямо из салона. Следовательно, покупатель нового авто сможет не обращаться в сервисные центры МВД лично.

Как было раньше

Раньше при покупке нового авто обязательно было получение номерных знаков для разовых поездок — «транзитных» номерных знаков. С августа это будет не обязательно для покупателей новых авто. Поскольку если транспортное средство будет зарегистрировано без того, что авто физически покидает помещение или парковку автосалона, то можно и не получать эти номерные знаки для разовых поездок.

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