Ущерб «Николаевоблэнерго» от войны превысил 300 миллионов — Finance.ua

Ущерб «Николаевоблэнерго» от войны превысил 300 миллионов

Сегодня 03:33 — Фондовый рынок

Ущерб «Николаевоблэнерго» от боевых действий только на контролируемой территории Украины составил 320 миллионов гривен.

Об этом сообщил и.о. генерального директора «Николаевоблэнерго» Вадим Данилков, сообщает пресс-служба компании.

В результате остановки многих промышленных предприятий полезный отпуск электроэнергии сократился в марте на 45% по сравнению с мартом прошлого года. Данилков уточнил, что это не полная информация, поскольку ни доступа к подразделениям и сетям на временно оккупированной территории, ни связи с филиалами общества на данный момент нет.

«Оценить ущерб пока не представляется возможным. Однако они могут быть более масштабными. Например, нам точно известно, что в помещении одного из наших филиалов войска агрессора обустроили штаб», — сообщил Данилков.

По его словам, предприятие по неофициальным каналам передает сотрудникам на захваченной вражескими войсками территории продовольствие, одежду, предметы гигиены, а также при малейшей возможности проводит эвакуацию работников.

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