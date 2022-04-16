Прямые и косвенные убытки «Энергоатома» из-за войны достигают 35 миллиардов — глава компании

Сегодня 09:17 — Фондовый рынок

Прямые и косвенные убытки «Энергоатома» из-за войны достигают 35 миллиардов — глава компании

И.о. президента НАЭК «Энергоатом» Петр Котин заявил, что прямые и косвенные убытки компании в результате развязанной Россией полномасштабной войны достигают 35 млрд грн.

Об этом он сказал в интервью «Интерфакс-Украина».

«Мы постоянно это считаем и прибавляем. За первые недели у нас было примерно 16 млрд грн прямых и косвенных убытков. Сейчас они достигают уже примерно 35 млрд грн. Это и с учетом неплатежей», — подчеркнул Котин.

Он добавил, что правительство рассматривает «возможность финансового вливания в рынок для того, чтобы обеспечить его деньгами».

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«Да, есть нехватка ликвидности. Но „Энергоатом“ — мощная компания, и мы справимся, если будут нормальные условия работы на рынке. Когда наше электричество будет оплачиваться, тогда мы выходим из ситуации самостоятельно», — добавил глава «Энергоатома».

Котин отметил, что компания готова экспортировать большие объемы электроэнергии в страны Европы, поскольку у нее излишняя мощность сейчас, которая находится в резерве, из-за уменьшения потребления в Украине.

«Система самого экспорта в новых условиях присоединения к европейской сети до конца еще не установлена. Сейчас работает Минэнерго и Укрэнерго. Когда все эти вопросы будут отлажены, мы будем это делать», — объяснил он.

Руководитель «Энергоатома» надеется, что вопрос с Запорожской АЭС, которая находится под контролем оккупантов, будет решен в течение месяца.

«Чтобы поддержать персонал ЗАЭС, мы от себя ввели дополнительные 20% надбавки к зарплате всему персоналу, у которого проукраинская позиция. Мы начисляем ее, начиная со дня захвата станции 4 марта, и выплатим в день ее освобождения», — добавил он.

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