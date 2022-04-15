Два крупных машиностроительных предприятия переезжают во Львовскую область — Finance.ua
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Два крупных машиностроительных предприятия переезжают во Львовскую область

Сегодня 15:45Фондовый рынок
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Фото:ПожмашинаФото:Пожмашина
Два крупных украинских машиностроительных предприятия — Ветропарки Украины, занимающееся ветроустановками и поставкой электроэнергии, а также лидер на рынке пожарной техники — предприятие Пожмашина.
Об этом в своем Telegram написал глава Львовской ОВ Максим Козицкий.
Как отметил чиновник, Ветропарки Украины входят в группу компаний ПАО Краматорский завод тяжелого станкостроения.
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В свою очередь, Пожмашина — это предприятие, работающее в течение 90 лет. Это лидер на рынке пожарной, специализированной и сельскохозяйственной техники.
«Это надежный партнер службы ГСЧС Украины», — отметил Козицкий.
По словам чиновника, из Черниговской области во Львовскую область переносят треть завода Пожмашины.
После войны часть производства планируют оставить. Также на предприятии собираются приступить к производству грузовой техники, что создаст новые рабочие места.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: НВ
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