Два крупных машиностроительных предприятия переезжают во Львовскую область — Finance.ua

Два крупных машиностроительных предприятия переезжают во Львовскую область

Сегодня 15:45 — Фондовый рынок

Фото:Пожмашина

Два крупных украинских машиностроительных предприятия — Ветропарки Украины, занимающееся ветроустановками и поставкой электроэнергии, а также лидер на рынке пожарной техники — предприятие Пожмашина.

Об этом в своем Telegram написал глава Львовской ОВ Максим Козицкий.

Как отметил чиновник, Ветропарки Украины входят в группу компаний ПАО Краматорский завод тяжелого станкостроения.

В свою очередь, Пожмашина — это предприятие, работающее в течение 90 лет. Это лидер на рынке пожарной, специализированной и сельскохозяйственной техники.

«Это надежный партнер службы ГСЧС Украины», — отметил Козицкий.

По словам чиновника, из Черниговской области во Львовскую область переносят треть завода Пожмашины.

После войны часть производства планируют оставить. Также на предприятии собираются приступить к производству грузовой техники, что создаст новые рабочие места.

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