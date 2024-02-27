Уникальный внедорожник BYD вызвал ажиотаж на рынке (Фото) — Finance.ua

Уникальный внедорожник BYD вызвал ажиотаж на рынке (Фото) Сегодня 03:04 — Фондовый рынок

Уникальный внедорожник BYD вызвал ажиотаж на рынке (Фото)

На Женевском автосалоне официально представили популярный китайский внедорожник BYD Yangwang U8. Также стало известно о неофициальном повышении цен на автомобили U8.

Бренд Yangwang официально выходит на европейский рынок, хотя BYD Yangwang U8 начали появляться в странах Европы за несколько недель до официальной презентации. Цены пока не раскрываются, но сообщается, что новинка привлекла большое внимание.

Ранее BYD сообщила данные о продажах за январь: за месяц было продано 1652 новых автомобилей BYD Yangwang U8, а совокупный объем продаж составил 3653 единиц.

Как стало известно, из-за большого спроса на авто некоторые магазины в Китае увеличили цену на модель более чем на 5000 долларов, а стартовая цена в Китае составляет около 166 000 долларов.

Напомним, Yangwang U8 — гибридный внедорожник, производимый китайской компанией BYD под брендом Yangwang с 2023 года. Автомобиль оснащается 2-литровым турбодвигателем, заряжающим тяговый электродвигатель напряжением 49 кВт·ч. Запас хода составляет около 1000 км. Автомобиль может выполнять «разворот танка» на 180 градусов.

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