Укрзализныця запустила дополнительные поезда Интерсити — Finance.ua
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Укрзализныця запустила дополнительные поезда Интерсити

Сегодня 13:48Личные финансы
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Укрзализныця оперативно реагирует на потребности людей. Они назначили дополнительные поезда Интерсити, на которых можно будет эвакуироваться во Львов.
Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.
Поезда будут отправляться из Харькова, Дарницы и Днепра.

Расписание поездов Интерсити:

  • 16:00 Харьков — Львов
  • 17:00 Дарница — Львов
  • 20:30 Днепр — Львов
Помните, что сейчас действует приоритет на посадку женщин, детей и стариков.
По материалам: Finance.UA
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