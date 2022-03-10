Укрзализныця запустила дополнительные поезда Интерсити — Finance.ua

Укрзализныця запустила дополнительные поезда Интерсити

Сегодня 13:48 — Личные финансы

Укрзализныця оперативно реагирует на потребности людей. Они назначили дополнительные поезда Интерсити, на которых можно будет эвакуироваться во Львов.

Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

Поезда будут отправляться из Харькова, Дарницы и Днепра.

Расписание поездов Интерсити:

16:00 Харьков — Львов

17:00 Дарница — Львов

20:30 Днепр — Львов

Помните, что сейчас действует приоритет на посадку женщин, детей и стариков.

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