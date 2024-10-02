«Укрзализныця» окончательно закрыла старый сайт для покупки билетов — Finance.ua

«Укрзализныця» окончательно закрыла старый сайт для покупки билетов
«Укрзализныця» 2 сентября окончательно перешла на новый сайт по продаже билетов. Таким образом, украинцы больше не смогут купить билеты на старом сайте booking-old.uz.gov.ua.
Об этом сообщили в самой компании.
«Старый booking, прощай», — говорится в сообщении.
Где теперь покупать билеты на поезда?
Клиенты смогут покупать билеты онлайн через мобильное приложение Укрзализныци и новый сайт booking.uz.gov.ua/, а также в сторонних сервисах по продаже железнодорожных билетов.
Справка Finance.ua:
- С 20 сентября в 16 поездах Интерсити и Интерсити+ пассажиры получат доступ в интернет через бесплатный Wi-Fi.
- С 26 июля «Укрзализныця» продает билеты на популярные международные поезда только онлайн. Это один из шагов по борьбе с перекупщиками.
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