«Укрзализныця» окончательно закрыла старый сайт для покупки билетов — Finance.ua

«Укрзализныця» окончательно закрыла старый сайт для покупки билетов Сегодня 12:35

«Укрзализныця» окончательно закрыла старый сайт для покупки билетов

«Укрзализныця» 2 сентября окончательно перешла на новый сайт по продаже билетов. Таким образом, украинцы больше не смогут купить билеты на старом сайте booking-old.uz.gov.ua.

Об этом сообщили в самой компании

«Старый booking, прощай», — говорится в сообщении.

Где теперь покупать билеты на поезда?

Клиенты смогут покупать билеты онлайн через мобильное приложение Укрзализныци и новый сайт booking.uz.gov.ua/ , а также в сторонних сервисах по продаже железнодорожных билетов.

Справка Finance.ua:

С 20 сентября в 16 поездах Интерсити и Интерсити+ пассажиры получат доступ в интернет через бесплатный Wi-Fi.

С 26 июля «Укрзализныця» продает билеты на популярные международные поезда только онлайн. Это один из шагов по борьбе с перекупщиками.



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