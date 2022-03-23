«Укрзализныця» начала продажу билетов на поезд Киев-Перемышль — Finance.ua

«Укрзализныця» начала продажу билетов на поезд Киев-Перемышль

Сегодня 16:44 — Личные финансы

Укрзализныця открывает продажу билетов на поезд Интерсити+ сообщением Киев — Перемышль.

Об этом сообщила компания.

Поезд № 715 будет отправляться из Киева ежедневно в 8:30.

Билеты доступны для продажи на сайте booking.uz.gov.ua и в чат-боте Укрзализныци в Viber, Telegram, Facebook Messenger и Apple Messages.t.me/UkrzalInfo/1669

Напомним, Укрзализныця возвращает платный проезд для рейсов, которые с Запада едут в Центр, на Восток и Юг, на этой неделе. Об этом сообщил глава правления УЗ Александр Камышин.

С начала полномасштабной войны, развернутой путинской россией на территории Украины, Укрзализныця вывезла из районов и областей, где ведутся активные военные действия, 3 млн человек.

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