«Укрзализныця» начала продажу билетов на поезд Киев-Перемышль — Finance.ua
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0 800 307 555

«Укрзализныця» начала продажу билетов на поезд Киев-Перемышль

Сегодня 16:44Личные финансы
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«Укрзализныця» начала продажу билетов на поезд Киев-Перемышль
Укрзализныця открывает продажу билетов на поезд Интерсити+ сообщением Киев — Перемышль.
Об этом сообщила компания.
Поезд № 715 будет отправляться из Киева ежедневно в 8:30.
Билеты доступны для продажи на сайте booking.uz.gov.ua и в чат-боте Укрзализныци в Viber, Telegram, Facebook Messenger и Apple Messages.t.me/UkrzalInfo/1669
Напомним, Укрзализныця возвращает платный проезд для рейсов, которые с Запада едут в Центр, на Восток и Юг, на этой неделе. Об этом сообщил глава правления УЗ Александр Камышин.
С начала полномасштабной войны, развернутой путинской россией на территории Украины, Укрзализныця вывезла из районов и областей, где ведутся активные военные действия, 3 млн человек.
По материалам: Finance.UA
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