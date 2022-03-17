Укрзализныця запускает экспериментальный поезд из Львова в Черновцы — Finance.ua

Укрзализныця запускает экспериментальный поезд из Львова в Черновцы

Сегодня 06:18 — Личные финансы

Укрзализныця запускает экспериментальный поезд из Львова в Черновцы

С 17 марта в экспериментальном режиме будет курсировать региональный поезд сообщением Черновцы — Львов.

Об этом сообщается на сайте Укрзализныци.

В целях изучения пассажиропотока в сообщении Черновцы — Львов — Черновцы возобновляется движение регионального поезда № 702/701, который будет курсировать по этому маршруту с остановками на станциях Снятын, Коломыя, Ивано-Франковск и Ходоров.

Начиная с 17 марта поезд № 702/701 будет отправляться из Львова в 18:10, Ходоров 19:07-19:10, Ивано-Франковск 20:11-20:14, Коломыя 21:00-21:02, Снятын 21:30 −21:32, прибывает в Черновцы в 22:14.

Начиная с 18 марта поезд № 702/701 будет отправляться из Черновцов в 06:04, Снятын 06:40-06:42, Коломыя 07:08-07:11, Ивано-Франковск 07:57-08:00, Ходоров 08:57 −08:58, прибывает во Львов в 09:53.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью