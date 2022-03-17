Укрзализныця запускает экспериментальный поезд из Львова в Черновцы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Укрзализныця запускает экспериментальный поезд из Львова в Черновцы

Сегодня 06:18Личные финансы
61
Укрзализныця запускает экспериментальный поезд из Львова в ЧерновцыУкрзализныця запускает экспериментальный поезд из Львова в Черновцы
С 17 марта в экспериментальном режиме будет курсировать региональный поезд сообщением Черновцы — Львов.
Об этом сообщается на сайте Укрзализныци.
В целях изучения пассажиропотока в сообщении Черновцы — Львов — Черновцы возобновляется движение регионального поезда № 702/701, который будет курсировать по этому маршруту с остановками на станциях Снятын, Коломыя, Ивано-Франковск и Ходоров.
Начиная с 17 марта поезд № 702/701 будет отправляться из Львова в 18:10, Ходоров 19:07-19:10, Ивано-Франковск 20:11-20:14, Коломыя 21:00-21:02, Снятын 21:30 −21:32, прибывает в Черновцы в 22:14.
Начиная с 18 марта поезд № 702/701 будет отправляться из Черновцов в 06:04, Снятын 06:40-06:42, Коломыя 07:08-07:11, Ивано-Франковск 07:57-08:00, Ходоров 08:57 −08:58, прибывает во Львов в 09:53.
По материалам: Finance.UA
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.