"Укрпочта" возобновляет работу отделений в Буче, Бородянке, Макаровском, Бучанском, Вышгородском районах — Finance.ua
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"Укрпочта" возобновляет работу отделений в Буче, Бородянке, Макаровском, Бучанском, Вышгородском районах

Сегодня 15:33Фондовый рынок
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Акционерное общество «Укрпочта» возобновляет работу стационарных отделений в Буче, Бородянке, Макаровском, Бучанском, Вышгородском районах Киевской области.
Об этом говорится в сообщении компании.
«Укрпочта» в Киевской области предоставляет все необходимые жителям услуги в передвижных и стационарных отделениях. Компания через неделю с момента освобождения населенных пунктов Киевской области начала возобновлять работу. А 29 апреля в перечень восстановленных добавились стационарные отделения в Буче, Бородянке, с 3 мая — в Бучанском, Иванковском, Бородянском, Вышгородском и Макаровском районах", — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, в Киевской области работает 581 стационарное и передвижное отделение «Укрпочты».
«В Киевской области „Укрпочта“ возобновляет работу временно закрытых стационарных отделений. Сейчас начинаем их полноценную работу в наиболее пострадавших от оккупации районах — в Буче и Бородянке, а в начале мая уже будут предоставлять услуги наши операторы и почтальоны из сельских отделений Бучанского, Иванковского, Бородянского и Макаровского районов. Пока несколько сложна ситуация в Ирпене — здесь не осталось ни одного уцелевшего отделения. Мы либо их восстановим, либо вместе с местными властями как можно быстрее найдем нужные помещения. А пока выдаем пенсии, соцпомощь и другие услуги в передвижных отделениях», — отметил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский.

Справка Finance.ua:

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По материалам: Українські Новини
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