«Укрпочта» представила новую марку с русским военным кораблем — Finance.ua

«Укрпочта» представила новую марку с русским военным кораблем

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«Укрпочта» представила новую марку с русским военным кораблем

«Укрпочта» представила новую марку из серии о российском военном корабле. В этот раз марка стала своеобразным продолжением истории с крейсером «Москва».

Об этом сообщил CEO компании Игорь Смилянский.

«Первая военная марка Украины „Корабль“ уже стала символом страны, и нашла настолько большой отклик в сердцах украинцев, что многие считали, что 1 миллион раз посланный русский корабль, получивший уведомление и ушедший куда его посылали, недостаточно. Правила выпуска марок Укрпочта не позволяли допечатывать именно ту марку. Но мы не могли не пойти навстречу пожеланиям миллионов людей», — написал он.

Поэтому в «Укрпочте» сделали анонс выпуска второй марки этой серии — «Русский военный корабль .. ВСЬО» или «Russian Warship ... DONE».

Кроме того, компания выпустит одноименный конверт.

Тираж марки составит 5 миллионов экземпляров, а конверта — 1 миллион.

«В ближайшие дни мы подумаем как учесть недостатки при запуске первой марки и, не пренебрегая правилами безопасности, дадим примерный график запуска и продажи марок», — пишет Смелянский.

Справка Finance.ua:

марку «старого» образца «Русский военный корабль, иди нах*й» в отделениях «Укрпочты» больше не продают. Последние 100 тыс. экземпляров сейчас можно купить только в онлайн-магазине, который, по словам Смилянского, пока не работает из-за атаки DDos;

почтовую марку «Русский военный корабель, иди нах*й» ввели в обращение 12 апреля. Ее название — слова украинского пограничника острова Змеиный Романа Грибова в ответ на русский корабль, которые стали символом сопротивления военной агрессии рф;



из-за сверхвысокого спроса на марку «Укрпочте» даже пришлось ограничивать продажу марок «в одни руки».



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