Укргидроэнерго назвала стоимость строительства новой Каховской ГЭС — Finance.ua

Укргидроэнерго назвала стоимость строительства новой Каховской ГЭС Сегодня 10:06

Фото: Каховская ГЭС до подрыва россиянами, пресслужба Укргидроэнерго

Примерная стоимость строительства новой Каховской ГЭС будет составлять $1−1,2 миллиарда, срок восстановления — примерно семь лет.

Об этом рассказал генеральный директор ЧАО «Укргидроэнерго» Игорь Сирота, передает Укринформ.

«Если говорить об ориентировочной стоимости строительства в случае Каховской ГЭС, то учитывая мировые тренды в строительстве гидроэлектростанций со стоимостью примерно $2 000 за 1 кВт установленной мощности, при возможной установленной мощности новой Каховской ГЭС около 500−600 МВт ориентировочная стоимость строительства составит около 1, 2 миллиарда. Но все это очень ориентировочно», — сказал глава Укргидроэнерго.

По его словам, также ориентировочно можно говорить и о сроке восстановления разрушенной станции на Днепре. Ему предшествует разработка проектной документации и обязательная экспертиза проекта.

Ориентировочный срок строительства подобной гидроэлектростанции составляет примерно 7 лет. Замечу, это без учета сроков, необходимых для обследования территории после деоккупации, на демонтажные работы и т. д. ", — сказал Сирота.

В настоящее время идет работа над проектом строительства временных плотин в верхнем и нижнем бьефах станции, что станет первым этапом восстановления Каховской ГЭС. Временные дамбы позволят поднять уровень Каховского водохранилища и обеспечить водой как пруд-охладитель Запорожской АЭС, так и населенные пункты, расположенные вдоль берегов.

Справка Finance.ua:

ориентировочная сумма ущерба окружающей среде из-за подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС составляет около 146 миллиардов гривен;



по ориентировочным подсчетам Государственной экологической инспекции Украины, из-за подрыва Каховской плотины возможная гибель диких животных уже оценивается более чем в 883 млн гривен;



а вот совокупные потери от подрыва россией дамбы Каховской ГЭС для экономики в долгосрочной перспективе с учетом потери производственного и природного потенциалов могут превысить $10 млрд ;

; пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС могут подать заявление на получение единовременного материального пособия в любом управлении социальной защиты. Инструкция, как получить выплаты по ссылке.

Подробно об актуальной информации об угрозах и последствиях трагедии на Каховской ГЭС мы рассказывали в статье:

Укрінформ По материалам:

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