Укргидроэнерго назвала стоимость строительства новой Каховской ГЭС — Finance.ua

Укргидроэнерго назвала стоимость строительства новой Каховской ГЭС
Примерная стоимость строительства новой Каховской ГЭС будет составлять $1−1,2 миллиарда, срок восстановления — примерно семь лет.
Об этом рассказал генеральный директор ЧАО «Укргидроэнерго» Игорь Сирота, передает Укринформ.
«Если говорить об ориентировочной стоимости строительства в случае Каховской ГЭС, то учитывая мировые тренды в строительстве гидроэлектростанций со стоимостью примерно $2 000 за 1 кВт установленной мощности, при возможной установленной мощности новой Каховской ГЭС около 500−600 МВт ориентировочная стоимость строительства составит около 1, 2 миллиарда. Но все это очень ориентировочно», — сказал глава Укргидроэнерго.
По его словам, также ориентировочно можно говорить и о сроке восстановления разрушенной станции на Днепре. Ему предшествует разработка проектной документации и обязательная экспертиза проекта.
Ориентировочный срок строительства подобной гидроэлектростанции составляет примерно 7 лет. Замечу, это без учета сроков, необходимых для обследования территории после деоккупации, на демонтажные работы
и т. д.", — сказал Сирота.
В настоящее время идет работа над проектом строительства временных плотин в верхнем и нижнем бьефах станции, что станет первым этапом восстановления Каховской ГЭС. Временные дамбы позволят поднять уровень Каховского водохранилища и обеспечить водой как пруд-охладитель Запорожской АЭС, так и населенные пункты, расположенные вдоль берегов.
Справка Finance.ua:
- ориентировочная сумма ущерба окружающей среде из-за подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС составляет около 146 миллиардов гривен;
- по ориентировочным подсчетам Государственной экологической инспекции Украины, из-за подрыва Каховской плотины возможная гибель диких животных уже оценивается более чем в 883 млн гривен;
- а вот совокупные потери от подрыва россией дамбы Каховской ГЭС для экономики в долгосрочной перспективе с учетом потери производственного и природного потенциалов могут превысить $10 млрд;
- пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС могут подать заявление на получение единовременного материального пособия в любом управлении социальной защиты. Инструкция, как получить выплаты по ссылке.
Подробно об актуальной информации об угрозах и последствиях трагедии на Каховской ГЭС мы рассказывали в статье:
Подрыв Каховской ГЭС: угрозы и экономические последствия
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