Подрыв Каховской ГЭС: правительство изменило перечень тех, кто получит помощь — Finance.ua

Подрыв Каховской ГЭС: правительство изменило перечень тех, кто получит помощь Сегодня 15:00

Пострадавшие в результате подрыва Каховской ГЭС теперь могут получить единовременную материальную денежную помощь независимо от того, зарегистрированы они как ВПЛ и получают ли ежемесячные выплаты на проживание.

Правительство отменило необходимость проверки лиц, претендующих на назначение денежной помощи, на предмет того, получали ли они помощь как внутренне перемещенные лица, сообщает Минсоцполитики

Ранее претендовать на материальную помощь не могли граждане, проживавшие на территории подтопления, но переехавшие в другие общины, зарегистрировавшиеся как ВПЛ и получающие ежемесячное пособие на проживание для внутренне перемещенных лиц от государства.

Подрыв Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня 2023 года войска рф взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции.

Прямой ущерб оценивается по меньшей мере в 2 млрд долларов. Ориентировочная сумма нанесенного ущерба от подрыва дамбы Каховской ГЭС составляет около 146 млрд гривен.

УНІАН По материалам:

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