Укрэнерго начало плановые и аварийные отключения в областях — Finance.ua

Укрэнерго начало плановые и аварийные отключения в областях Сегодня 10:10 — Энергетика

Укрэнерго начало плановые и аварийные отключения в областях

НЭК «Укрэнерго» предупредила о плановых и аварийных отключениях 7 ноября с 6:00 до конца суток в 7 областях, а также Киеве, аварийные отключения возможны и в других регионах.

Об этом сообщила пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

«Энергосеть страны до сих пор не может возобновить полноценную работу после террористических атак россии. В части регионов нам приходится вводить отключения, чтобы избежать перегрузки высоковольтной инфраструктуры», — сказано в сообщении.

Отмечается, что с 6:00 и до конца суток будут активны графики плановых отключений г. Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях.

«Области, которые будут страдать от отключений, никто не выбирал — это следствие разрушений энергетической инфраструктуры после атак ракет и дронов», — подчеркнули в компании.

Будут действовать и экстренные аварийные отключения в отдельных областях. Их будут вводить облэнерго в случае, если дефицит будет больше, чем заложено в графике. В случае введения аварийных отключений электроэнергия может исчезать раньше плана, а ограничение потребления длиться дольше.

Как сообщили в ДТЭК Киевские электросети, по прогнозу, 7 ноября прогнозируется дефицит в энергосистеме на 32% больше, чем это предусмотрено графиками стабилизационных отключений. С 6 до 7 утра отключения будет происходить согласно графику. С 7 утра будут применены экстренные отключения, во время которых графики не действуют.

Напомним, что объединенная энергосистема Украины подверглась массированным ракетным атакам 10-го, 11-го, 17-го, 22 октября и 2 ноября.

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