Укравтодор сообщил, сколько километров дорог уже расчистили в Украине — Finance.ua

Укравтодор сообщил, сколько километров дорог уже расчистили в Украине

Сегодня 12:21 — Казна и Политика

В Украине уже расчистили 240 км дорог и построили семь временных переправ.

Об этом сказал первый заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко во время телемарафона.

«На сегодняшний день уже расчищено от остатков техники 240 км дорог и сделано семь временных переправ», — отметил он.

Ивко добавил, что до конца недели будут построены еще 2 переправы в Черниговской области.

Ранее Александр Кубраков подчеркнул: «Мы фиксируем все потери, которые несет инфраструктура Украины из-за военного вторжения россии. Все дороги будут восстановлены, а мосты отстроены. Хочу напомнить всем, что если враг прорвется в Украину, наши западные соседи — следующие».

Напомним, в результате боевых действий разрушены 23 тыс. км дорог и около 300 искусственных сооружений.

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