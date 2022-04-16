Укравтодор сообщил, сколько километров дорог уже расчистили в Украине — Finance.ua
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Укравтодор сообщил, сколько километров дорог уже расчистили в Украине

Сегодня 12:21Казна и Политика
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В Украине уже расчистили 240 км дорог и построили семь временных переправ.
Об этом сказал первый заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко во время телемарафона.
«На сегодняшний день уже расчищено от остатков техники 240 км дорог и сделано семь временных переправ», — отметил он.
Ивко добавил, что до конца недели будут построены еще 2 переправы в Черниговской области.
Ранее Александр Кубраков подчеркнул: «Мы фиксируем все потери, которые несет инфраструктура Украины из-за военного вторжения россии. Все дороги будут восстановлены, а мосты отстроены. Хочу напомнить всем, что если враг прорвется в Украину, наши западные соседи — следующие».
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Напомним, в результате боевых действий разрушены 23 тыс. км дорог и около 300 искусственных сооружений.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Finance.ua
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