Укравтодор сообщил, сколько километров дорог уже расчистили в Украине — Finance.ua

В Украине уже расчистили 240 км дорог и построили семь временных переправ.
Об этом сказал первый заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко во время телемарафона.
«На сегодняшний день уже расчищено от остатков техники 240 км дорог и сделано семь временных переправ», — отметил он.
Ивко добавил, что до конца недели будут построены еще 2 переправы в Черниговской области.
Ранее Александр Кубраков подчеркнул: «Мы фиксируем все потери, которые несет инфраструктура Украины из-за военного вторжения россии. Все дороги будут восстановлены, а мосты отстроены. Хочу напомнить всем, что если враг прорвется в Украину, наши западные соседи — следующие».