Украинский Sense Bank объявил о сотрудничестве с сетью супермаркетов «АТБ» — Finance.ua
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Украинский Sense Bank объявил о сотрудничестве с сетью супермаркетов «АТБ»

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20 марта Sense Bank в партнерстве с сетью магазинов «АТБ» запустил совместную кредитно-дебетовую карту. Карта уже доступна в цифровом формате — ее можно заказать в приложении Sense SuperApp, на портале и в приложении «АТБ», а также на сайте финучреждения. А с середины апреля карту можно будет приобрести в сети магазинов «АТБ».
«По данным последних шести месяцев, 42% всех платежных операций, совершенных картами Sense Bank, — это платежи в сетях продуктовых магазинов, и почти каждая пятая из них — в сети «АТБ». Это говорит о значительном спросе наших клиентов на услуги в данном секторе.
Исходя из этих данных, мы понимаем, что запуск совместной карты — это шаг в правильном направлении. Карта «АТБ» позволит нашим клиентам экономить на покупках, используя специальные скидки на продукты сети «АТБ», — отметила Член Правления Sense Bank Инна Тютюн.
Украинский Sense Bank объявил о сотрудничестве с сетью супермаркетов «АТБ»
Напомним, что это уже вторая кредитно-дебетовая карта от Sense Bank, выпущенная совместно с партнерами. Кульминацией предыдущего сотрудничества банкиров с сетью гипермаркетов «Эпицентр» стало появление карты под названием «Выгода».
По материалам:
Сенс Банк
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