Украинский бизнес планируют освободить от уплаты налога на выбросы CO2 — Finance.ua

Украинский бизнес планируют освободить от уплаты налога на выбросы CO2 Сегодня 11:32 — Казна и Политика

Украинский бизнес планируют освободить от уплаты налога на выбросы CO2

Украина планирует ввести национальную систему торговли выбросами CO2 в 2026 году. До конца 2024 года Верховная Рада должна принять соответствующий законопроект.

Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Отмечается, что ведомство продолжает работу над созданием национальной системы торговли выбросами (СТВ) парниковых газов.

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В планах на этот год — подать законопроект о системе торговли выбросами в Верховную Раду Украины, в этом году принять его. В 2025 году запустить СТВ в пилотном режиме, а в 2026 — полноценный запуск.

Этапы, временные рамки, а также необходимую инфраструктуру для этого обещают вскоре презентовать в ведомстве.

«Для нас важно освободить украинский бизнес от уплаты налога на выбросы CO2 (CBAM) в 2026 году во время экспорта продукции в ЕС. Поэтому даже несмотря на войну в Украине, мы должны внедрить собственную, национальную систему торговли выбросами парниковых газов (СТВ). Это амбициозный проект, который не только поможет поддержать нашу экономику, но и выполнит обязательства Украины по имплементации Директивы 2003/87/ЕС», — отметила заместитель министра Виктория Киреева.

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Кроме того, она рассказала о реализованных задачах в сфере климатической политики Украины на 2023 год, в частности:

в январе 2023 года обновлена ​​система мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов, приближена к актам ЕС. Она является предпосылкой для создания СТВ;

на COP 28 и в Брюсселе представлено видение Климатической политики;

разработана Стратегия формирования и реализации государственной политики в сфере изменения климата на период до 2035 года, которая находится на завершающем этапе;

совместно с немецкими коллегами открыт Климатический офис;

утвержден план, по которому наша страна будет двигаться к сокращению выбросов метана в рамках инициативы «Global Methane Pledge».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

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