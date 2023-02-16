Украинским стартапам предлагают 10 тысяч злотых на развитие в странах ЕС — Finance.ua

Украинским стартапам предлагают 10 тысяч злотых на развитие в странах ЕС Сегодня 17:03 — Личные финансы

Украинским стартапам предлагают 10 тысяч злотых на развитие в странах ЕС

Организация Polish-Russian Startup Bridge открыла набор на новую программу для украинских стартапов, предлагает 10 тысяч злотых на развитие проекта в Польше или других странах ЕС.

Треть этих средств участники программы должны будут потратить на работу с менторами и экспертами, остальные можно будет получить в виде наличных денег на приобретение продуктов или услуг.

Менторы будут учить вести коммуникацию с инвесторами, формировать бизнес-план, бюджет и финансовую модель, а также график привлечения средств и стратегию. Кроме того, участникам будут предоставляться бесплатное место для работы в коворкинге в Варшаве.

Где и когда регистрироваться

Прием заявок продлится до 13 марта, зарегистрироваться можно по этой ссылке . Для участия в программе выберут 15 команд.

В конце программы состоится питчинг проектов на Ukrainian Startups Demo Day от Kyiv Tech Hub. На онлайн-мероприятие будут приглашены инвесторы из Центрально-Восточной Европы.

Какие стартапы могут принять участие

Заявки могут подавать проекты на этапах pre-seed или seed, зарегистрированных как юридическое лицо не долее 60 месяцев и в которых не менее 50% акций принадлежат гражданам Украины.

Приоритетом будут компании, влияющие на послевоенное восстановление Украины.

Рабочий язык программы английский, поэтому участники должны свободно на нем общаться.

Подробнее о программе можно прочитать по этой ссылке

Справка Finance.ua:

12% украинских стартапов закрылись после 24 февраля. В то же время среди стартапов, уже имеющих планы на период после войны, 43% планируют вернуться на украинский рынок или оставаться на нем;

в Минцифры создали карту, где обозначены направления технологических стартапов, в которые охотнее всего будут инвестировать в Украине. В частности, карта может быть полезна предпринимателям, которые планируют создать стартап и еще выбирают сферу.



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The Village Україна По материалам:

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