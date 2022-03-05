Украинским беженцам в Чехии будут платить по 200 евро — Finance.ua
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Украинским беженцам в Чехии будут платить по 200 евро

Сегодня 16:05Личные финансы
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Власти Чехии планируют выплачивать беженцам из Украины по 200 евро (5 тыс. крон) в месяц в течение трех месяцев после их прибытия в страну. Также выплаты будут получать те, кто предоставил украинцам приют.
Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в чешском парламенте.
Рассмотрение ожидается в понедельник, 7 марта, сообщает Чешское радио.
Владельцам жилья, которые примут у себя украинских беженцев, планируют выплачивать по 1 тыс. крон (примерно 40 евро) на человека. Эти выплаты предлагают ввести на пять месяцев.
По данным ООН, с начала вторжения РФ, Украину покинуло 1,2 млн беженцев. В Чехию уехали около 40 тыс. человек.

Справка Finance.ua:

  • люди, выехавшие из Украины из-за боевых действий, могут жить и работать в Европейском Союзе до трех лет. ЕС предусматривает предоставление гражданам Украины и резидентам страны право жить, работать, получать медицинскую помощь, жилье и образование немедленно на срок до одного года, без необходимости проходить длительные процедуры предоставления убежища. Если конфликт будет длиться долго или беженцы не смогут безопасно вернуться, этот статус может быть продлен еще на два года;
  • группа иностранных программистов-энтузиастов запустила сайт, позволяющий украинским беженцам связаться с европейцами, которые готовы помочь с поселением.

Какие страны принимают беженцев из Украины

По материалам: Обозреватель
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