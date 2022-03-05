Украинским беженцам в Чехии будут платить по 200 евро — Finance.ua

Украинским беженцам в Чехии будут платить по 200 евро

Сегодня 16:05 — Личные финансы

Власти Чехии планируют выплачивать беженцам из Украины по 200 евро (5 тыс. крон) в месяц в течение трех месяцев после их прибытия в страну. Также выплаты будут получать те, кто предоставил украинцам приют.

Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в чешском парламенте.

Рассмотрение ожидается в понедельник, 7 марта, сообщает Чешское радио

Владельцам жилья, которые примут у себя украинских беженцев, планируют выплачивать по 1 тыс. крон (примерно 40 евро) на человека. Эти выплаты предлагают ввести на пять месяцев.

По данным ООН, с начала вторжения РФ, Украину покинуло 1,2 млн беженцев. В Чехию уехали около 40 тыс. человек.

Справка Finance.ua:

люди, выехавшие из Украины из-за боевых действий, могут жить и работать в Европейском Союзе до трех лет. ЕС предусматривает предоставление гражданам Украины и резидентам страны право жить, работать, получать медицинскую помощь, жилье и образование немедленно на срок до одного года , без необходимости проходить длительные процедуры предоставления убежища. Если конфликт будет длиться долго или беженцы не смогут безопасно вернуться, этот статус может быть продлен еще на два года;

, без необходимости проходить длительные процедуры предоставления убежища. Если конфликт будет длиться долго или беженцы не смогут безопасно вернуться, этот статус может быть группа иностранных программистов-энтузиастов запустила сайт, позволяющий украинским беженцам связаться с европейцами, которые готовы помочь с поселением.

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