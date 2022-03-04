Беженцы из Украины смогут жить и работать в Евросоюзе до трех лет — МВД

Сегодня 10:22 — Личные финансы

ЕС

Люди, выехавшие из Украины из-за боевых действий, могут жить и работать в Европейском Союзе до трех лет.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел со ссылкой на план Евросоюза по чрезвычайным ситуациям.

Куда уезжают украинцы? По данным ведомства, почти 875 тысяч человек были вынуждены покинуть дома в Украине после начала российского вторжения. Из них:

454 тысячи выехали в Польшу;

116 тысяч — в Венгрию;

67 тысяч в Словакию;

45 тысяч в Румынию;

еще 79 тысяч — в Молдову, которая не является членом Евросоюза.

«ЕС предусматривает предоставление гражданам Украины и резидентам страны право жить, работать, получать медицинскую помощь, жилье и образование немедленно на срок до одного года, без необходимости проходить длительные процедуры предоставления убежища. Если конфликт будет длиться долго или беженцы не смогут безопасно вернуться, этот статус может быть продлен еще на два года », — объясняют в министерстве.

У граждан Украины уже есть разрешение на 90-дневное проживание в Евросоюзе без виз, но изменение в законодательстве ЕС гарантирует им проживание сверх этого срока.

В то же время, добавляют в МВД, Брюссель призвал пограничников Украины и соседних стран «обеспечить въезд в ЕС всех, независимо от национальности или этнической принадлежности».

Лица без гражданства Украины или права на постоянное проживание — то есть иностранцы, иностранные студенты — не получат права оставаться в ЕС, но им помогут вернуться в страну происхождения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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