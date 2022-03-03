Европейцы сделали сервис для поиска бесплатного приюта для украинских беженцев — Finance.ua
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Европейцы сделали сервис для поиска бесплатного приюта для украинских беженцев

Сегодня 15:48Личные финансы
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Европейцы сделали сервис для поиска бесплатного приюта для украинских беженцевЕвропейцы сделали сервис для поиска бесплатного приюта для украинских беженцев
Группа иностранных программистов-энтузиастов запустила сайт, позволяющий украинским беженцам связаться с европейцами, которые готовы помочь с поселением.
«Если эта инициатива сможет сделать жизнь хотя бы одного ребенка менее болезненной, это будет означать, что мы добились своей цели и мы будем продолжать развивать проект и помогать украинскому народу», — отметил Алекс Хернандез, один из авторов проекта.
Команда иностранных программистов-энтузиастов решила направить свою экспертизу и усилия на помощь украинцам в это непростое время. Они запустили сайт, который позволяет украинским беженцам в один клик связаться с европейцами, которые готовы бесплатно предоставить экстренное жилье.
По статистике, в ЕС насчитывается 11 миллионов пустых квартир/домов, и разработчики проекта стремятся дать возможность каждому беженцу получить достойное жилье.

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По материалам: The page
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