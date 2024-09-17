Украинские семьи за месяц получили «пакетов малыша» на 90 млн гривен — Finance.ua
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Украинские семьи за месяц получили «пакетов малыша» на 90 млн гривен

Личные финансы
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Украинские семьи за месяц получили «пакетов малыша» на 90 млн гривен
Украинские семьи за месяц получили «пакетов малыша» на 90 млн гривен
С начала 2024 года 29,6 тыс. новорожденных украинцев получили «пакет малыша» в натуральной форме, а 89,1 тыс. семей воспользовались правом на денежную компенсацию общей суммой 685,1 млн гривен.
Об этом сообщает Правительственный портал.
«Рождение ребенка — это радостное, но порой непростое событие для родителей. „Пакет малыша“ стал надежной поддержкой для семей в первые недели после появления ребенка. В Службе продолжаем прорабатывать обращения от граждан для усовершенствования этой государственной программы поддержки», — прокомментировал Председатель Государственной службы Украины по делам детей Петр Добромильский.
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Служба и далее координирует доставку пакетов в медицинские учреждения во всех подконтрольных регионах Украины, обеспечивая непрерывность программы даже в сложных условиях. По состоянию на сентябрь более 17 тысяч бэби-боксов готовы к выдаче.
Отметим, в сентябре 11,6 тыс. семей получили денежную компенсацию в размере 7689 грн каждая, что в сумме составило более 90 млн гривен.

Для получения компенсации родителям необходимо:

  • 1. Открыть специальный счет в ПриватБанке.
  • 2. Подать заявление с IBAN-кодом счета и необходимыми документами в орган соцзащиты или ЦПАУ.
  • 3. Альтернативно, можно воспользоваться онлайн-услугой єМалятко на портале Дія.
Важно: родители должны выбрать только один вариант — либо «пакет малыша», либо денежную компенсацию.
Кстати, Finance.ua рассказывал, как получить деньги вместо бэби-бокса и о каких нюансах обязательно нужно знать новоиспеченным родителям, чтобы не потерять свое право на пособие.

Деньги вместо пакета малыша: как получить и что изменилось в 2024 году

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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