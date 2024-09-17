Украинские семьи за месяц получили «пакетов малыша» на 90 млн гривен — Finance.ua

Украинские семьи за месяц получили «пакетов малыша» на 90 млн гривен Сегодня 09:13 — Личные финансы

Украинские семьи за месяц получили «пакетов малыша» на 90 млн гривен

С начала 2024 года 29,6 тыс. новорожденных украинцев получили «пакет малыша» в натуральной форме, а 89,1 тыс. семей воспользовались правом на денежную компенсацию общей суммой 685,1 млн гривен.

Об этом сообщает Правительственный портал.

«Рождение ребенка — это радостное, но порой непростое событие для родителей. „Пакет малыша“ стал надежной поддержкой для семей в первые недели после появления ребенка. В Службе продолжаем прорабатывать обращения от граждан для усовершенствования этой государственной программы поддержки», — прокомментировал Председатель Государственной службы Украины по делам детей Петр Добромильский.

Служба и далее координирует доставку пакетов в медицинские учреждения во всех подконтрольных регионах Украины, обеспечивая непрерывность программы даже в сложных условиях. По состоянию на сентябрь более 17 тысяч бэби-боксов готовы к выдаче.

Отметим, в сентябре 11,6 тыс. семей получили денежную компенсацию в размере 7689 грн каждая, что в сумме составило более 90 млн гривен.

Для получения компенсации родителям необходимо:

1. Открыть специальный счет в ПриватБанке.

2. Подать заявление с IBAN-кодом счета и необходимыми документами в орган соцзащиты или ЦПАУ.



3. Альтернативно, можно воспользоваться онлайн-услугой єМалятко на портале Дія.



Важно: родители должны выбрать только один вариант — либо «пакет малыша», либо денежную компенсацию.

Кстати, Finance.ua рассказывал, как получить деньги вместо бэби-бокса и о каких нюансах обязательно нужно знать новоиспеченным родителям, чтобы не потерять свое право на пособие.

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