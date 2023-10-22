Украинские беженцы в Европе могут остаться без выплат. Как будут проверять доходы украинцев — Finance.ua

Украинские беженцы в Европе могут остаться без выплат. Как будут проверять доходы украинцев Сегодня 10:13 — Личные финансы

Украинские беженцы в Европе могут остаться без выплат. Как будут проверять доходы украинцев

Украинские беженцы, получающие социальную помощь в странах Европейского Союза, начали получать письма от контролирующих органов этих стран с требованием предоставить выписку со счетов в украинских банках за последние три месяца. Это необходимо для оценки правомерности получения беженцами социальных выплат.

По мнению партнера консалтингового агентства SKS Steuerberatung из Германии Дмитрия Сонкина, это нормальная практика. Об этом он заявил в интервью для Новости. Live

По словам Сонкина, у контролирующих органов стран пребывания украинских беженцев есть основания полагать, что украинские беженцы не полностью раскрыли информацию о своих доходах и имуществе. Выплата же социальной помощи предполагает отсутствие имущества и доходов. При этом в каждой стране определены пределы стоимости допустимого имущества и доходов.

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Если беженец не раскрывает информацию о своем материальном положении, социальные и контролирующие органы иностранного государства имеют право получить соответствующие данные всеми возможными способами, в частности обращаясь непосредственно к гражданам или государственным органам Украины.

Контролирующие органы страны пребывания украинских беженцев могут, в частности, обратиться в украинскую налоговую службу. Согласно двусторонним соглашениям между Украиной и отдельными странами Европы, налоговые службы обязаны предоставлять информацию о налогоплательщиках.

Спрашивать информацию могут также в Пенсионном фонде Украины, если речь идет о пенсионерах.

«Украина практически со всеми странами Европейского Союза подписала соглашения об обмене налоговыми и банковскими данными. Насколько я знаю, в Украине эти соглашения еще не вступили в активную фазу выполнения из-за войны. Но они могут начать действовать теоретически в любой момент», — отметил он.

Сначала, например, немецкая сторона может получить информацию о наличии у беженца счета в банке. Далее — запросить у беженца раскрыть информацию о счете. И здесь все зависит от готовности и желания украинского беженца раскрыть информацию.

В настоящее время, констатирует Дмитрий Сонкин, в европейских странах фактически нет юридического механизма заставить человека раскрыть информацию, если он отказывается делать это добровольно. Но если человек при этом продолжает жить вне Украины, то ему просто закроют выплаты.

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