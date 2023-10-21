В Еврокомиссии увидели позитив от беженцев из Украины — Finance.ua

В Еврокомиссии увидели позитив от беженцев из Украины Сегодня 10:24 — Мир

Благодаря беженцам из Украины в Европейском Союзе улучшились показатели трудоустройства и снизился дефицит рабочей силы на европейском рынке труда. Лучшая динамика в странах Центральной и Восточной Европы.

Об этом сказал еврокомиссар по вопросам занятости и социальных прав Николя Шмидт, передает « Радио Свобода ».

По его словам, в 11 странах Центральной и Восточной Европы нашли работу более 60% украинцев трудоспособного возраста, зарегистрированных в качестве искателей работы.

«Это оказало определенное влияние на улучшение ситуации с дефицитом рабочей силы на многих европейских рынках труда», — сказал Николя Шмидт.

«У нас нет точного количества по всем странам-членам, потому что лишь некоторые из них предоставили нам цифры. Думаем, что около 1,5 миллиона украинцев — и это цифра по состоянию на апрель 2023 года — подписали контракт, то есть нашли работу», — сказал еврокомиссар.

Он сослался на данные государственных служб занятости в 19 странах ЕС, согласно которым на апрель 2023 года беглецы от войны в Украине подписали более 1,5 миллиона контрактов в этих странах. По состоянию на октябрь 2023 г. эта цифра выросла до 1,87 миллиона.

Какими будут условия и права украинцев на европейском рынке труда после марта 2025 г., в Еврокомиссии пока не готовы ответить, поскольку надеются на окончание войны в Украине. Максимальный срок действия Директивы ЕС о временной защите — три года.

uamedia По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.