Украинские беженцы, работающие в Латвии, с 1 января должны обязательно учить латышский язык — Finance.ua

Украинские беженцы, работающие в Латвии, с 1 января должны обязательно учить латышский язык Сегодня 04:29 — Личные финансы

Украинские беженцы, работающие в Латвии, с 1 января должны обязательно учить латышский язык

Граждане Украины, вступившие в правовые трудовые отношения в Латвии, с 1 января 2024 года должны будут в обязательном порядке посещать занятия по латышскому языку.

Такое решение приняла Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, сообщает Delfi

Комиссия во втором чтении продолжила рассмотрение поправок к Закону о поддержке гражданского населения Украины, предусматривающего оказание первичной поддержки до лета следующего года.

В ходе заседания важные дискуссии касались предложения Министерства культуры установить, что граждане Украины, начавшие трудовые правоотношения в Латвии, обязаны с 1 января 2024 года посещать занятия по латышскому языку.

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Представители ассоциации «Хочу помочь беженцам» заявили, что такое обязательство не налагается ни на одну другую группу в Латвии и не все смогут его выполнить. Ассоциация также подчеркнула, что гораздо важнее обеспечить доступность курсов, поскольку спрос на них есть, но пока курсы недоступны.

В итоге предложение об обязанности украинских беженцев с 1 января 2024 г. посещать курсы латышского языка поддержали 6 из 11 депутатов в комиссии.

Также комиссия поддержала во втором окончательном чтении поправки в Закон о поддержке граждан Украины в целом.

Действующая редакция закона предусматривает, что украинские беженцы в Латвии будут получать поддержку до 31 декабря текущего года. Однако поправки, поддержанные комиссией во втором чтении, предполагают, что первичная поддержка будет оказываться не дольше, чем до 30 июня 2023 года.

Также поправки предусматривают, что государство продолжит предоставлять жилье нуждающимся украинцам, но также не дольше чем до 30 июня 2023 года.

Українська правда По материалам:

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