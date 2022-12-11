Украинские беженцы, работающие в Латвии, с 1 января должны обязательно учить латышский язык — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинские беженцы, работающие в Латвии, с 1 января должны обязательно учить латышский язык

Личные финансы
14
Украинские беженцы, работающие в Латвии, с 1 января должны обязательно учить латышский язык
Украинские беженцы, работающие в Латвии, с 1 января должны обязательно учить латышский язык
Граждане Украины, вступившие в правовые трудовые отношения в Латвии, с 1 января 2024 года должны будут в обязательном порядке посещать занятия по латышскому языку.
Такое решение приняла Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, сообщает Delfi.
Комиссия во втором чтении продолжила рассмотрение поправок к Закону о поддержке гражданского населения Украины, предусматривающего оказание первичной поддержки до лета следующего года.
В ходе заседания важные дискуссии касались предложения Министерства культуры установить, что граждане Украины, начавшие трудовые правоотношения в Латвии, обязаны с 1 января 2024 года посещать занятия по латышскому языку.
Читайте также
Представители ассоциации «Хочу помочь беженцам» заявили, что такое обязательство не налагается ни на одну другую группу в Латвии и не все смогут его выполнить. Ассоциация также подчеркнула, что гораздо важнее обеспечить доступность курсов, поскольку спрос на них есть, но пока курсы недоступны.
В итоге предложение об обязанности украинских беженцев с 1 января 2024 г. посещать курсы латышского языка поддержали 6 из 11 депутатов в комиссии.
Место для вашей рекламы
Также комиссия поддержала во втором окончательном чтении поправки в Закон о поддержке граждан Украины в целом.
Действующая редакция закона предусматривает, что украинские беженцы в Латвии будут получать поддержку до 31 декабря текущего года. Однако поправки, поддержанные комиссией во втором чтении, предполагают, что первичная поддержка будет оказываться не дольше, чем до 30 июня 2023 года.
Также поправки предусматривают, что государство продолжит предоставлять жилье нуждающимся украинцам, но также не дольше чем до 30 июня 2023 года.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей 🧐

По материалам:
Українська правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.