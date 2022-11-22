Поток беженцев из Украины в Латвию сокращается — министр Сегодня 20:17 — Личные финансы

Министр внутренних дел Латвии Кристапс Эклонс сообщил, что в настоящее время поток беженцев из Украины в Латвию сокращается. Об этом он заявил Латвийскому радио.

Он отметил, что количество въезжающих украинцев сокращается уже третью неделю, а количество возвращающихся в Украину увеличивается.

Эклонс, однако, заявил, что пока проявляет осторожность в прогнозах, поскольку зима только началась и, возможно, по мере ухудшения ситуации поток беженцев из Украины может увеличиться.

По его словам, в то же время рассматриваются разные сценарии действий, если ситуация в Украине ухудшится и поток беженцев увеличится.

Разрушительный энергетический кризис, чрезвычайная ситуация в области психического здоровья, ограничение гуманитарного доступа и риск вирусных инфекций сделают эту зиму серьезным испытанием для украинской системы здравоохранения и украинского народа.

УНН По материалам:

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