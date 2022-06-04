Украинские беженцы дали оценку разным сферам жизни в Европе (инфографика) — Finance.ua

Украинские беженцы дали оценку разным сферам жизни в Европе (инфографика)

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По данным ООН, с начала российского вторжения более 6,5 млн украинцев уехали в другие страны, позже число достигло 8,3 млн человек.

По результатам опроса исследовательской компании Gradus Research можно увидеть, в каких сферах лучше, по мнению беженцев.

В государственной и финансовой сфере украинские беженцы оценили социальную защиту со стороны государства (36%), размер зарплат (42%), соблюдение закона и порядка (46%), уровень коррупции (36%).

В то же время, в Украине, согласно опросу, лучше развита диджитализация государственных (37%) и коммерческих (32%) сервисов. Кроме того, в нашей стране меньше бюрократии (29%).

Украинский сервис получил однозначно лучшие оценки. Украинцы, находясь за границей, оценили украинский график работы магазинов и ресторанов (54%), соотношение цены и качества в сфере красоты (44%), удобство пополнения мобильного (43%) и денежных переводов (41%).

Менталитет и устройство жизни в родной стране украинцам понравился больше, чем за границей (36%), как и отношения между людьми (32%).

Но в плане культуры, а также экологии, климата и природы Украина, согласно соцопросу, немного проигрывает.

Кроме того, украинцы за рубежом оценили специальные возможности для людей с инвалидностью (50%), обустройство городов (41%), качество питьевой воды из-под крана (38%) и обращение с мусором (45%).

Опрос был проведен 23 мая методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении. Размер выборки — 1133 респондента.

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