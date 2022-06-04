Украинские беженцы дали оценку разным сферам жизни в Европе (инфографика) — Finance.ua

По данным ООН, с начала российского вторжения более 6,5 млн украинцев уехали в другие страны, позже число достигло 8,3 млн человек.
По результатам опроса исследовательской компании Gradus Research можно увидеть, в каких сферах лучше, по мнению беженцев.
В государственной и финансовой сфере украинские беженцы оценили социальную защиту со стороны государства (36%), размер зарплат (42%), соблюдение закона и порядка (46%), уровень коррупции (36%).
В то же время, в Украине, согласно опросу, лучше развита диджитализация государственных (37%) и коммерческих (32%) сервисов. Кроме того, в нашей стране меньше бюрократии (29%).
Украинский сервис получил однозначно лучшие оценки. Украинцы, находясь за границей, оценили украинский график работы магазинов и ресторанов (54%), соотношение цены и качества в сфере красоты (44%), удобство пополнения мобильного (43%) и денежных переводов (41%).
Менталитет и устройство жизни в родной стране украинцам понравился больше, чем за границей (36%), как и отношения между людьми (32%).
Но в плане культуры, а также экологии, климата и природы Украина, согласно соцопросу, немного проигрывает.