Украинские беженцы дали оценку разным сферам жизни в Европе (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинские беженцы дали оценку разным сферам жизни в Европе (инфографика)

Сегодня 19:00Личные финансы
2
По данным ООН, с начала российского вторжения более 6,5 млн украинцев уехали в другие страны, позже число достигло 8,3 млн человек.
По результатам опроса исследовательской компании Gradus Research можно увидеть, в каких сферах лучше, по мнению беженцев.
В государственной и финансовой сфере украинские беженцы оценили социальную защиту со стороны государства (36%), размер зарплат (42%), соблюдение закона и порядка (46%), уровень коррупции (36%).
Украинские беженцы дали оценку разным сферам жизни в Европе (инфографика)
В то же время, в Украине, согласно опросу, лучше развита диджитализация государственных (37%) и коммерческих (32%) сервисов. Кроме того, в нашей стране меньше бюрократии (29%).
Украинские беженцы дали оценку разным сферам жизни в Европе (инфографика)
Украинский сервис получил однозначно лучшие оценки. Украинцы, находясь за границей, оценили украинский график работы магазинов и ресторанов (54%), соотношение цены и качества в сфере красоты (44%), удобство пополнения мобильного (43%) и денежных переводов (41%).
Украинские беженцы дали оценку разным сферам жизни в Европе (инфографика)
Менталитет и устройство жизни в родной стране украинцам понравился больше, чем за границей (36%), как и отношения между людьми (32%).
Но в плане культуры, а также экологии, климата и природы Украина, согласно соцопросу, немного проигрывает.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом 🧐

Кроме того, украинцы за рубежом оценили специальные возможности для людей с инвалидностью (50%), обустройство городов (41%), качество питьевой воды из-под крана (38%) и обращение с мусором (45%).
Украинские беженцы дали оценку разным сферам жизни в Европе (инфографика)
Опрос был проведен 23 мая методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении. Размер выборки — 1133 респондента.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
По материалам: Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.