Украинские банки сохранили прибыльность, несмотря на войну: спрос на банковские услуги растет — Finance.ua
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Украинские банки сохранили прибыльность, несмотря на войну: спрос на банковские услуги растет

Кредит&Депозит
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Украинские банки сохранили прибыльность, несмотря на войну: спрос на банковские услуги растет
freepik.com
Как сообщил глава НБУ Андрей Пышный, поддержание банковским сектором операционной прибыльности во время войны является свидетельством того, что бизнес-модели банков ориентированы на получение прибыли с учетом взвешенного подхода к рискам.
«Банки научились работать эффективно, диверсифицируя собственные портфели, учитывая процентные, рыночные, кредитные и операционные риски. Сохранение операционной прибыльности позволит большинству банков самостоятельно восстановить капитал после прохождения текущего кризиса», — прокомментировал Глава Национального банка Андрей Пышный.
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В январе-сентябре 2022 года платежеспособные банки получили 7,4 млрд грн чистой прибыли по сравнению с 51,4 млрд грн прибыли за соответствующий период прошлого года. Об этом говорится в сообщении НБУ.
Рентабельность капитала сектора за 9 месяцев 2022 года составила 4.3% по сравнению с 32.1% годом ранее.
Такая динамика в значительной степени обусловлена ростом отчислений в резервы под понесенный и ожидаемый ущерб в результате войны. С начала года банки сформировали резервы в объеме 99,0 млрд грн, из них за март — сентябрь — 93,3 млрд грн.
Темпы роста чистого процентного дохода за 9 месяцев 2022 года замедлились до 26% в годовом исчислении с 35% в январе — сентябре 2021 года преимущественно из-за сокращения процентных доходов в розничном сегменте.
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В первые месяцы полномасштабной войны все крупные банки предлагали заемщикам «кредитные каникулы», некоторые финучреждения временно снизили ставки по потребительским кредитам.
Чистый комиссионный доход сократился за январь — сентябрь 2022 г. на 16% г/г по сравнению с ростом на 28% г/г в соответствующем периоде прошлого года.
Спрос на банковские услуги
Спрос на банковские услуги постепенно восстанавливается после шока в начале полномасштабной военной агрессии, но по-прежнему остается низким по сравнению с прошлогодним. Это ограничивает комиссионные доходы банков.
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Операционный результат банков оставался положительным: чистая операционная прибыль до отчислений в резервы выросла за 9 месяцев на 78% г/г.
В частности, по итогам ІІІ квартала чистая операционная прибыль до отчислений в резервы составила 56.5 млрд грн по сравнению с 25.7 млрд грн в ІІІ квартале 2021 года.

Справка Finance.ua:

  • До конца 2022 года доходность гривневых депозитов вырастет еще на несколько процентных пунктов. Об этом заявил начальник Управления монетарной политики НБУ Михаил Ребрик.
  • По состоянию на 1 октября 2022 года из 67 платежеспособных банков 44 учреждения были прибыльными и получили чистую прибыль в размере 25.6 млрд грн, 23 убыточными, с убытком 18.2 млрд грн.
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По материалам:
Finance.ua
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