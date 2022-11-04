В Нацбанке рассказали, когда ожидают увеличения ставок по депозитам — Finance.ua

В Нацбанке рассказали, когда ожидают увеличения ставок по депозитам Сегодня 15:03 — Кредит&Депозит

В Нацбанке рассказали, когда ожидают увеличения ставок по депозитам

До конца 2022 года доходность гривневых депозитов возрастет еще на несколько процентных пунктов.

Об этом заявил начальник Управления монетарной политики НБУ Михаил Ребрик в интервью Минфину.

Он напомнил, что до июня ставки по гривневым депозитам снижались. После чего НБУ существенно повысил учетную ставку, прежде всего, с целью увеличения инвестиционной привлекательности гривневых активов.

Гривневые ставки отреагировали и с тех пор растут. В октябре учетная ставка была в очередной раз сохранена на уровне 25% с прогнозом относительно ее длительной неизменности как раз для того, чтобы процесс роста банковских ставок продолжался.

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«Что мы видим сейчас? Некоторые коммерческие банки уже повысили ставки до 15-20%. Это, возможно, не так много, учитывая текущие темпы инфляции, но не так уж мало, учитывая уровень инфляционных ожиданий домохозяйств на следующие 12 месяцев. Мы ожидаем, что депозитные ставки будут и далее расти, а инфляция со следующего года начнет замедляться», — заявил Ребрик.

По обновленному макроэкономическому прогнозу НБУ, инфляция в следующем году снизится до около 21%, а еще через год будет ниже 10%.

До каких отметок могут возрасти гривневые ставки

По словам начальника Управления монетарной политики НБУ, импульса от июньского повышения учетной ставки достаточно, чтобы депозитные ставки росли и в дальнейшем.

«Это постепенный процесс, который даже в мирное время требует довольно много времени. Кстати, текущий отклик депозитных ставок на учетную — близок к довоенной динамике и происходит по ожидаемой траектории. Она предусматривает дальнейший рост депозитных ставок еще на несколько процентных пунктов до конца этого года», — отметил эксперт.

Факторы, замедляющие рост депозитных ставок

Он также добавил, что в настоящее время существует целый ряд факторов, существенно замедляющих рост депозитных ставок. Между прочим, это рекордный профицит ликвидности, снижающий стимулы для банков конкурировать за средства вкладчиков.

«Особенно неохотно двигают ставки крупные банки, имеющие наибольшую ликвидность, генерируемую значительными выплатами из госбюджета. Но у нас наработаны дополнительные меры по поощрению банков к усилению конкуренции за вкладчиков», — сказал Ребрик.

По его словам, росту депозитных ставок будет способствовать и дальнейшее повышение ставок по гривневым ОВГЗ.

Минфин понемногу повышает ставки — максимальная доходность по гривневым ОВГЗ на первичном рынке уже достигла 18,5%, а на вторичном рынке ставки тяготеют до 20%.

«Учитывая, что процентный доход по ОВГЗ не облагается налогом (в отличие от процентных доходов по банковским депозитам), дальнейший рост доходности по ним существенно усилит привлекательность бондов как инструмента для гривневых сбережений», — заявил эксперт.

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