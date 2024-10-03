Украинская IT-отрасль будет расти на 20% в год после победы в войне — ассоциация — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинская IT-отрасль будет расти на 20% в год после победы в войне — ассоциация

24
Украинская IT-отрасль будет расти на 20% в год после победы в войне — ассоциация
Украинская IT-отрасль будет расти на 20% в год после победы в войне — ассоциация
После победы в войне украинская IT-отрасль будет расти на 18−20% в год.
Об этом сообщила исполнительный директор ассоциации IT Ukraine Мария Шевчук в интервью ЭП.
«Как только мировая технологическая отрасль выйдет из рецессии, мы сразу будем на это реагировать», — говорит она, объясняя, почему технологическая отрасль Украины сокращается.
Читайте также
Вторым условием роста IT-отрасли будет победа в войне, говорит Шевчук.
«Мы снова вернемся к росту на 18−20% в год, а пока в 2024 году будет незначительное падение», — добавила она.
Напомним, в августе этого года объем IT-экспорта на 7% или 38 миллионов долларов меньше, чем в июле 2024 года, и составляет 507 миллионов долларов — это наименьший показатель с начала полномасштабного вторжения россии. Также показатели экспорта в августе на 10,4% или же 59 миллионов долларов меньше по сравнению с августом 2023 года.
Читайте также
В целом, за 8 месяцев текущего года (январь-август) совокупная экспортная выручка ІТ-услуг составляет 4,3 миллиарда долларов. Это на 5,7% меньше, чем в аналогичный период в 2022 году.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.