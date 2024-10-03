Украинская IT-отрасль будет расти на 20% в год после победы в войне — ассоциация Сегодня 17:40

Украинская IT-отрасль будет расти на 20% в год после победы в войне — ассоциация

После победы в войне украинская IT-отрасль будет расти на 18−20% в год.

Об этом сообщила исполнительный директор ассоциации IT Ukraine Мария Шевчук в интервью ЭП.

«Как только мировая технологическая отрасль выйдет из рецессии, мы сразу будем на это реагировать», — говорит она, объясняя, почему технологическая отрасль Украины сокращается.

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Вторым условием роста IT-отрасли будет победа в войне, говорит Шевчук.

«Мы снова вернемся к росту на 18−20% в год, а пока в 2024 году будет незначительное падение», — добавила она.

Напомним, в августе этого года объем IT-экспорта на 7% или 38 миллионов долларов меньше, чем в июле 2024 года, и составляет 507 миллионов долларов — это наименьший показатель с начала полномасштабного вторжения россии. Также показатели экспорта в августе на 10,4% или же 59 миллионов долларов меньше по сравнению с августом 2023 года.

В целом, за 8 месяцев текущего года (январь-август) совокупная экспортная выручка ІТ-услуг составляет 4,3 миллиарда долларов. Это на 5,7% меньше, чем в аналогичный период в 2022 году.

Економічна Правда По материалам:

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