Украине нужно минимум 3 млрд кубометров газа для следующего отопительного сезона — Finance.ua

Украине нужно минимум 3 млрд кубометров газа для следующего отопительного сезона Сегодня 09:24 — Энергетика

Украине нужно минимум 3 млрд кубометров газа для следующего отопительного сезона

Украине во время подготовки к следующему отопительному сезону нужно закупить минимум три миллиарда кубометров газа, а не один.

Такое мнение высказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

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«Проблема в том, что мы традиционно накапливаем газ для прохождения отопительного сезона летом, в большинстве своем из собственной добычи. И сейчас складывается ситуация, когда частично мощности будут восстановлены, частично — нет, и мы точно не сможем за счет газа собственной добычи готовиться к следующему сезону», — сказал Харченко.

По его словам, дефицит сейчас оценивается по-разному. Министерство энергетики официально объявило о необходимости закупить один миллиард кубометров. Я считаю, что это абсолютно нереальная цифра. Минимум три, а возможно, и больше.

Он отметил, что ситуация с финансированием Нафтогаза вызывает беспокойство, поскольку, по его мнению, у компании нет достаточно средств для закупки необходимого газа.

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Он предположил, что именно нехватка финансов может объяснить, почему нынешние закупки осуществляются, например через Укртрансгаз, а не непосредственно через Нафтогаз.

Харченко подчеркнул, что для прохождения следующего отопительного сезона закачку газа следует начать уже в мае, ведь без этого физически не удастся своевременно импортировать необходимые объемы.

В то же время, он выразил обеспокоенность отсутствием четких сигналов от правительства относительно решения этой проблемы.

УНН По материалам:

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