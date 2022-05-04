Ukraine Economic Outlook прогнозирует курс российского рубля 200 RUB/USD к концу 2022 года — Finance.ua
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Ukraine Economic Outlook прогнозирует курс российского рубля 200 RUB/USD к концу 2022 года

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Ukraine Economic Outlook прогнозирует курс российского рубля 200 RUB/USD к концу 2022 годаUkraine Economic Outlook прогнозирует курс российского рубля 200 RUB/USD к концу 2022 года
Независимая группа макроэкономического анализа и прогнозирования Ukraine Economic Outlook прогнозирует курс российского рубля 200 RUB/USD к концу 2022 года.
Об этом в facebook сообщил экономист независимой группы макроэкономического анализа и прогнозирования Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар.
«Ukraine Economic Outlook корректирует свой прогноз спада экономики рф в 2022 году, предполагающий в базовом сценарии банковский кризис и 100-125% девальвацию рубля с достижением среднегодового курса в 140-150 RUB/USD и 200 RUB/USD к концу 2022 года. Что будет означать от 35% до 50% спад номинального ВВП россии в долларах США с 1,6 трлн долл. до 0,8-0,9 трлн долл. И падение среднего уровня зарплат с 650 до 375 долл/мес к концу 2022 года», — написал он.
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В то же время Кухар добавил, что российские эмитенты обязаны до 5 мая 2022 года предпринять действия для расторжения договоров, в соответствии с которыми осуществлялось размещение ценных бумаг по иностранному праву, а также для прекращения программ депозитарных расписок.
Для дальнейшей конвертации иностранных депозитарных расписок в акции российского эмитента их держатель должен будет подтвердить, что владел ими на день вступления в силу запрета.
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«Как мы сообщали, вне зависимости от воли владельцев ценных бумаг российских компаний, ранее котировавшихся на Лондонской и Нью-Йоркской биржах, переводят на депозитарный учет в российские компании-крокеры и в российские банки. При этом сложность и запутанность юридической процедуры порождает риски для нерезидентов попасть под санкции как за „новые инвестиции в рф“, что в настоящее время запрещено. А российские владельцы бумаг не всегда могут полноценно восстановить свое право собственности на них», — уточнил экономист.
По материалам: Українські Новини
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