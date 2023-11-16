Украине будет тяжело начислять соцвыплаты без западной поддержки — Зеленский Сегодня 11:33

Украине будет тяжело начислять соцвыплаты без западной поддержки — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине будет тяжело начислять соцвыплаты без западной поддержки — по его словам, может возникнуть «кризис, который будет влиять на ход войны».

Об этом он сказал в ходе общения с представителями африканских СМИ.

«Важный вопрос — финансовая поддержка в отношении социальных выплат. Я вам скажу откровенно: без поддержки будет очень сложно. Потому что все деньги, которые Украина зарабатывает, все мы отдаем нашим военным.

Если нам не помочь с социальной поддержкой, без этого будет очень сложно. Надо будет либо уменьшать поддержку военным, выплаты им, либо не давать социальную помощь", — заявил Зеленский.

«То есть это в любом случае будет кризис. Будет ли он влиять на ход войны? Да. Остановит ли он нашу борьбу? Нет», — добавил он.

Напомним, по прогнозу Dragon Capital , иностранные партнеры Украины будут продолжать финансово поддерживать страну и под эгидой МВФ консолидируют $40 млрд прямой бюджетной поддержки в следующем году. Этого должно быть достаточно для финансирования дефицита бюджета, при условии, что правительство активизирует внутренние заимствования и будет способствовать дальнейшему росту резервов НБУ до $45 млрд в 2024 году. Это позволит Нацбанку продолжать постепенно смягчать валютные ограничения.

Економічна Правда По материалам:

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