Украина в октябре получила от партнеров $2,8 миллиарда. Кто самые большие доноры — Finance.ua

Украина в октябре получила от партнеров $2,8 миллиарда. Кто самые большие доноры Сегодня 15:47 — Казна и Политика

Украина в октябре получила от партнеров $2,8 миллиарда. Кто самые большие доноры

В октябре 2023 года в государственный бюджет Украины поступило около $2,8 млрд внешнего финансирования.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Грантовые средства, предоставляемые на невозвратных условиях, составили более 40% из общего объема финансовой помощи.

Среди доноров в октябре 2023:

ЕС — $1,6 млрд (льготное финансирование);

США — $1,15 млрд (грант).

Средства от ЕС — девятый транш в рамках масштабной макрофинансовой помощи (МФП) на 2023 год. Общий объем финансирования по программе МФП составляет 18 млрд евро, из которых Украина получила уже 15 млрд евро.

Грант от США — часть пятого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине». В 2023 году Украина получила уже $10,9 млрд грантового финансирования от Соединенных Штатов.

Куда направляют полученные средства

Международное финансирование направляется на финансирование приоритетных расходов госбюджета, в частности на обеспечение социальной защиты населения, гуманитарные нужды, оплату труда работников секторов образования и здравоохранения.

Сколько Украина получила с начала года

Всего за 10 месяцев 2023 года Министерство финансов Украины привлекло около 35,4 млрд долларов США внешнего финансирования на неотложные нужды госбюджета.

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