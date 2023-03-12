Украинцы задолжали миллиарды за электричество: какие последствия — Finance.ua

Украинцы задолжали миллиарды за электричество: какие последствия Сегодня 07:35 — Личные финансы

Украинцы задолжали миллиарды за электричество: какие последствия

В Украине граждане на фоне войны задолжали огромную сумму за коммунальные услуги по предоставлению электроэнергии. В последние месяцы платежная дисциплина ухудшилась.

О том, какие ожидают последствия после войны граждан с долгами, рассказали в компании Yasno.

Как рассказал CEO Yasno Сергей Коваленко, общая сумма задолженности населения перед компанией составляет 2,5 млрд гривен. Он отметил, что это — «колоссальная сумма», учитывая необходимость неотложных ремонтов энергосетей.

В то же время отключать на время военного положения потребителей от электроснабжения, начислять пеню и штрафы за неуплату запрещено. В то время как юридического разрешения «не платить за свет» — нет.

Представитель компании подчеркнул, что после войны граждане, имеющие долг, будут отключены от электроснабжения первыми.

«Если после победы у вас будет большой долг — вы будете первыми в списке на отключение. Есть и другие неудобства — органы соцзащиты могут отказать от субсидии при наличии долгов», — отметил он.

Примечательно еще, что большинство граждан продолжают платить за электричество, даже находясь в оккупации.

Напомним, в Украине планируется увеличить тарифы на электроэнергию. В настоящее время в Кабинете Министров работает несколько рабочих групп, рассматривающих разные варианты пересмотра тарифов, одна из которых предусматривает модификацию системы субсидий, другие — разные тарифы в зависимости от объемов потребления. К соответствующему обсуждению было подключено Министерство социальной политики.

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