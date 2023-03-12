Украинцы задолжали миллиарды за электричество: какие последствия — Finance.ua
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Украинцы задолжали миллиарды за электричество: какие последствия

Личные финансы
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Украинцы задолжали миллиарды за электричество: какие последствия
Украинцы задолжали миллиарды за электричество: какие последствия
В Украине граждане на фоне войны задолжали огромную сумму за коммунальные услуги по предоставлению электроэнергии. В последние месяцы платежная дисциплина ухудшилась.
О том, какие ожидают последствия после войны граждан с долгами, рассказали в компании Yasno.
Как рассказал CEO Yasno Сергей Коваленко, общая сумма задолженности населения перед компанией составляет 2,5 млрд гривен. Он отметил, что это — «колоссальная сумма», учитывая необходимость неотложных ремонтов энергосетей.
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В то же время отключать на время военного положения потребителей от электроснабжения, начислять пеню и штрафы за неуплату запрещено. В то время как юридического разрешения «не платить за свет» — нет.
Представитель компании подчеркнул, что после войны граждане, имеющие долг, будут отключены от электроснабжения первыми.
«Если после победы у вас будет большой долг — вы будете первыми в списке на отключение. Есть и другие неудобства — органы соцзащиты могут отказать от субсидии при наличии долгов», — отметил он.
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Примечательно еще, что большинство граждан продолжают платить за электричество, даже находясь в оккупации.
Напомним, в Украине планируется увеличить тарифы на электроэнергию. В настоящее время в Кабинете Министров работает несколько рабочих групп, рассматривающих разные варианты пересмотра тарифов, одна из которых предусматривает модификацию системы субсидий, другие — разные тарифы в зависимости от объемов потребления. К соответствующему обсуждению было подключено Министерство социальной политики.
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По материалам:
Novyny.live
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