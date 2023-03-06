Повреждено 50% энергетической инфраструктуры Украины — Галущенко Сегодня 10:13 — Энергетика

Военная агрессия россии против Украины беспрецедентна в масштабе разрушений гражданских объектов энергетики и нарушении международного права в мировой истории. Государство-террорист должно понести политическую, финансовую, уголовную и историческую ответственность за преступления против человечности, ядерный террор и шантаж всего мира, разрушение гражданской энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, выступая во Львове на международной конференции United for Justice.

«Сегодня год, как россияне захватили крупнейшую в Европе Запорожскую атомную электростанцию. Они превратили ее в военную базу и используют для ядерного шантажа всего мира», — подчеркнул он.

Вражеские ракеты летали над атомными станциями. В ноябре 2022 года российская массированная ракетная атака объектов энергетической инфраструктуры привела к блэкауту на всех украинских АЭС: аварийно отключились энергоблоки и перешли на дизель-генераторы — питание последней надежды. «Это была реальная угроза повторения сценария „Фукусимы“ и ядерной катастрофы, которая коснулась бы всего человечества. Это ничто иное как ядерный терроризм», — подчеркнул Герман Галущенко.

Объекты украинской энергетической инфраструктуры находились под российским прицелом с самого начала полномасштабного вторжения, вместе с октябре 2022 года россияне взяли курс на полное ее уничтожение. Около 50% энергетической инфраструктуры пострадали от обстрелов.

Это гражданская инфраструктура. И ее сознательное уничтожение — серьезное военное преступление. Международное гуманитарное право, Женевские конвенции и Дополнительные протоколы запрещают нападение на гражданские объекты, такие как электростанции и электрические сети", — подчеркнул министр.

Герман Галущенко заявил, что военными преступниками являются военные, которые обстреливают энергетическую инфраструктуру, а также энергетики, которые консультируют, как причинить максимальный ущерб и помогают оккупировать энергообъекты.

«Быстрые и нестандартные решения, помощь международных партнеров и героическая работа украинских энергетиков позволили Украине выиграть битву на энергетическом фронте против России этой зимой. В то же время за свои преступления агрессор должен быть строго наказан», — резюмировал глава Минэнерго.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.