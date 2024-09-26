Украинцы за месяц купили новых авто на 15 млрд грн: самые популярные марки августа — Finance.ua

Украинцы за месяц купили новых авто на 15 млрд грн: самые популярные марки августа Сегодня 19:03 — Личные финансы

Украинцы за месяц купили новых авто на 15 млрд грн: самые популярные марки августа

В августе украинцы приобрели новых легковых авто почти на 15 млрд грн. Это на 45% больше, чем в прошлом году, и на 28% больше по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом сообщает Укравтопром.

Защитите свой автомобиль на все 100%! Сравнивайте и выбирайте лучший вариант каско прямо на Finance.ua.

Около половины этой суммы было потрачено на авто всего пяти марок.

Итого с начала года в Украине было реализовано новых легковых автомобилей на сумму 82,4 млрд грн, что на 23% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Самые популярные марки авто

Больше всего денег было уплачено за автомобили премиальной немецкой марки BMW — более 2,149 млрд грн.

Второй результат у Toyota, дилеры которой заработали 2,142 млрд грн.

На третьем месте Mercedes-Benz — 1,2 млрд грн.

Volkswagen собрал более 948 млн грн. — четвертое место.

Замыкает пятерку лидеров этого рейтинга Audi, в кармане которой 752 млн грн.

В топ-10 марок новых авто, на которые не скупились украинцы в августе, попали: Škoda, Land Rover, Renault, Lexus, Nissan.

Напомним, по данным Укравтопрома, в течение августа в Украине было зарегистрировано почти 5,2 тыс. подержанных легковушек из США. Это на 83% больше по сравнению с августом 2023 года. Средний возраст американских авто, пополнивших украинский автопарк в августе — 5,5 года.

В августе украинский автопарк пополнили 6445 автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV).

5 новых электромобилей августа: BYD Song Plus — 174 ед.; Honda M-NV — 169 ед.; Volkswagen ID.4 — 147 ед.; Zeekr 001 — 107 ед; Nissan Ariya — 83 ед.

5 подержанных электромобилей: Nissan Leaf — 658 ед.; Tesla Model Y — 588 ед.; Tesla Model 3 — 561 ед; Hyundai Kona — 308 ед.; Volkswagen е-Golf — 289 ед.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.