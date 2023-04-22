Украинцы в Польше зарабатывают в среднем в 3,5 раза больше, чем дома — Finance.ua

Украинцы в Польше зарабатывают в среднем в 3,5 раза больше, чем дома Сегодня 09:12 — Личные финансы

Украинцы в Польше зарабатывают в среднем в 3,5 раза больше, чем дома

Треть работающих в Польше украинцев зарабатывают от 3 до 4 тысяч злотых (26-34,6 тыс. грн по курсу НБУ). Еще почти четверть украинцев в Польше получают 2,7-3 тыс. злотых.

Такие суммы озвучил Personnel Service в «Барометре польского рынка труда», пишет Gazetaprawna.pl.

«Привлекательность зарплаты для украинцев в Польше заметна, если сравнить их заработки в нашей стране с предлагаемыми на их родине. В Польше минимальная зарплата превышает 3000 злотых брутто (вместе с налогами. — Ред.), а в Украине — около 800 злотых. Это более чем в 3,5 раза больше», — сказал основатель Personnel Service и эксперт рынка труда Кшиштоф Инглот.

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Зарплаты выше 4-5 тысяч злотых получают 17% работающих в Польше украинцев, 8% — от 5 до 6 тысяч, а 2% получают более 6000 злотых.

По итогам опроса каждый третий работник из Украины тратит в Польше от 200 до 500 злотых в месяц, что объясняется широким пакетом льгот, включающим, среди прочего, питание, транспорт для работы и проживание.

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«Также стоит добавить, что часто работники из Украины, которые приезжают в Польшу на заработки, работают более 40 часов в неделю, благодаря чему они могут зарабатывать еще больше. Люди работают вахтовым методом: работают у нас полгода, чтобы улучшить свой семейный бюджет, а затем возвращаются в Украину. Вызывает обеспокоенность то, что 12% людей соглашаются трудоустроиться за деньги ниже минимальной зарплаты в Польше», — добавляет издание.

Социологический опрос провело в начале 2023 года агентство Rating Group. Оно интервьюировало людей из четырех западных областных центров: Львова, Луцка, Тернополя и Ивано-Франковска, которые имели опыт работы в Польше за последние 5 лет.

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