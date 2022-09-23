Украинцы в Польше могут обменять украинское водительское удостоверение за день: алгоритм предоставления услуги — Finance.ua

Украинцы в Польше могут обменять украинское водительское удостоверение за день: алгоритм предоставления услуги Сегодня 09:02 — Личные финансы

Украинцы в Польше могут обменять украинское водительское удостоверение за день: алгоритм предоставления услуги

В Варшаве граждане Украины могут за день в подразделении ГП «Документ» заменить старое водительское удостоверение на новое. Эта процедура может занять день.

Об этом сообщил начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык во время брифинга в Media Center Ukraine.

«На 22 сентября можем говорить об успешном подключении системы, позволяющей оказывать полноценную услугу обмена водительского удостоверения. Уже есть первые довольные клиенты, которые воспользовались случаем. Важно, что готовое водительское удостоверение можно забирать в день обращения», — сообщил начальник Главного сервисного центра МВД.

Читайте также Как обменять украинское водительское удостоверение на польское

Ранее Главный сервисный центр МВД передал специальные принтеры для печати на бланках водительского удостоверения и комплекты этих бланков ГП «Документ». Затем был налажен обмен информацией между нашими подразделениями и можем оперативно рассматривать заявки из Варшавы в Киеве.

«Польша — это первая страна, где есть представительство миграционной службы через ГП „Документ“. Там мы работали сначала на 8 мобильных бусах, а теперь уже работаем в стационарном центре, где можем с комфортом обслуживать наших граждан», — отметила глава Государственной миграционной службы Украины Наталия Науменко.

Услуги обмена национального водительского удостоверения предоставляются в следующих случаях:

в случае негодности удостоверение для дальнейшего пользования (испорченное, записи не читаются и т.п.);

в случае изменения персональных данных владельца (фамилия, имя, отчество, пол);

по желанию владельца (например, с целью получения более современного бланка или уточнения персональных данных латинскими буквами, замены фото и т.п.);

по истечении срока действия.

«Речь идет пока только об обмене, а о восстановлении — пока что нет. То есть обмен происходит в тех случаях, когда человек имеет в наличии документ и может физически предоставить его администратору ГП „Документ“ в Варшаве. При потере удостоверения или при его краже пока все же стоит посетить любой удобный сервисный центр МВД на территории Украины. Но этот вопрос уже тоже решается. Продолжается адаптация нормативных документов, которые позволят в будущем восстанавливать водительское удостоверение ГП „Документ“ за рубежом, в частности», — подчеркнул Николай Рудык.

Записаться в Варшаве на услугу обмена водительского удостоверения, выданного в Украине, возможно онлайн — через электронную очередь. Также обслуживание производится и в порядке «живой» очереди.

«Спрос сумасшедший. В Варшаву едут граждане Украины со всего Евросоюза, не только с территории Польши. Сегодня мы еще разворачиваем наши мощности на территории Вроцлава, Гданьска и Кракова, а дальше, по согласованию с Министерством иностранных дел, мы расширим наши представительства на территории Турции и, надеемся, что Германии, Чехии и Словакии. Таковы наши амбициозные планы, потому что мы понимаем, что все граждане Украины, временно находящиеся на территории стран Евросоюза, должны иметь действительные документы и иметь весь спектр защищенности от украинского государства», — поделилась планами Наталия Науменко.

Алгоритм предоставления услуги обмена водительского удостоверения за рубежом включает следующие шаги:

администратор ГП «Документ» получает от клиента заявку, заполняет определенную форму и передает ее на рассмотрение в сервисный центр МВД; администратор сервисного центра МВД рассматривает заявку и подтверждает ее или нет; в случае получения согласия на выдачу нового документа от сервисного центра МВД (из Киева) администратор ГП «Документ» (в Варшаве) печатает водительское удостоверение на бланке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.