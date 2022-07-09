Как обменять украинское водительское удостоверение на польское — Finance.ua

Как обменять украинское водительское удостоверение на польское Сегодня 18:40 — Личные финансы

Как обменять украинское водительское удостоверение на польское

Многие украинцы интересуются, нужно ли менять украинские водительские права на польские, чтобы иметь возможность легально ездить по польским дорогам.

До сих пор украинское водительское удостоверение нужно было заменить, когда пребывание в Польше превышало 185 дней. Если после пересечения границы лицо регистрировалось в этой стране на постоянное или временное проживание, то давали полгода на прохождение процедуры смены водительских прав.

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Однако текущая ситуация необычна, и эти правила были несколько изменены. Согласно спецзакону, все украинские водительские права будут действительны до 31 декабря 2022 года. После этого периода, если украинец решит остаться в Польше, права придется заменить.

Как обменять водительские права

Первым шагом должно быть посещение соответствующего офиса, ближайшего к месту жительства. Обычно это мэрия, райотдел или староста. На месте следует получить соответствующую заявку, которую необходимо детально заполнить. Кроме заполненной заявки, необходимо подготовить следующие документы:

фотография размером 35×45 мм;

ксерокопия украинского водительского удостоверения;

перевод водительского удостоверения, подготовленный присяжным переводчиком;

паспорт или другой документ, подтверждающий легальное пребывание в Польше;

подтверждение уплаты обязательного сбора за водительские права в размере 100,50 злотых (около 650 грн). Оплату можно произвести непосредственно в офисе или перечислив индивидуальный номер банка нашего ближайшего офиса и добавив подтверждение отправки перевода.

После такого запроса сотрудники офисов перешлют его в Посольство, чтобы сотрудники могли проверить действительность и правильность добавленного водительского удостоверения. Для этого также нужно уплатить консульский сбор, который сейчас составляет 125 злотых. Оплачивать ее необходимо переводом на счет Генерального консульства Украины по месту жительства.

Штрафы за отсутствие водительских прав

Штрафы за отсутствие водительского удостоверения в Польше очень строги, поэтому лучше не садиться за руль, если у вас нет такого документа. Если у человека никогда не было водительских прав, но он все же решил управлять автомобилем, то его ждет штраф до 30 000 злотых (187 670 грн) и дело в суде. Но если срок действия водительских прав уже истек (а это произойдет после 31 декабря), то может быть начислен штраф до 1500 злотых (9400 грн).

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Телеканал 24 По материалам:

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