Страны ЕС будут признавать водительские удостоверения украинских беженцев — Finance.ua

Страны ЕС будут признавать водительские удостоверения украинских беженцев Сегодня 20:00 — Технологии&Авто

Украинские беженцы смогут сохранить водительские удостоверения в странах ЕС. Европарламент поддержал соответствующее предложение.

Об этом пишет пресс-служба Европейского парламента.

Предложение поддержали 561 евродепутат, 6 выступили против, а остальные 5 — воздержались от голосования.

Согласно предложению, беженцы смогут и дальше пользоваться украинскими водительскими правами, без необходимости обменивать их на водительское удостоверение ЕС или же сдачи нового экзамена.

В то же время новое правило будет действовать, пока украинцы пользуются статусом временной защиты.

В случае потери водительского удостоверения можно получить водительские права образца ЕС после предоставления справки о пригодности к вождению автомобилей.

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В то же время беженцы, работавшие водителями грузовиков и автобусов, смогут получить признание своих сертификатов по профессиональной компетентности после короткого курса обучения и теста. Соответствующий сертификат предоставит им возможность работать в ЕС в период временной защиты и помогать экспортировать украинские товары.

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