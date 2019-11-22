В декабре украинские водители начнут пользоваться электронными правами

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Украина вслед за некоторыми другими странами готовится перейти на электронные водительские права, которые можно будет загрузить в смартфон. Министр цифровой информации Михаил Федоров утверждает, что эти технологии станут доступны украинским водителям уже в декабре текущего года.
Украинцы, которые загрузят в свой смартфон электронные водительские права и техпаспорт на автомобиль (для этого нужно будет пройти электронную идентификацию), будут их показывать полиции, если она этого потребует. Цифровые документы будут иметь такую же законную силу, как и «бумажные».
Разработчики украинского приложения для электронных водительских прав и техпаспорта утверждают, что оно имеет высокую степень безопасности по защите конфиденциальных данных пользователей.
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